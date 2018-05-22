اجتماع موحد للمجالس السيادية برئاسة البشير خلال أيام

الخرطوم 22 مايو 2018 ـ كشف وزير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة السودانية، أحمد بلال، الثلاثاء، عن اجتماع موحد للمجالس السيادية التي شكلها رئيس الجمهورية أخيرا خلال أيام فضلا عن اجتماعات لهذه المجالس كل على حده.

الرئيس عمر البشير

وأصدر الرئيس عمر البشير في يناير الفائت قرارات جمهورية بتشكيل خمسة مجالس سيادية تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني، ويرأس جميع هذه المجالس الرئيس، وتشمل: مجلس شؤون رئاسة الجمهورية، المجلس القومي للاقتصاد الكلي، المجلس القومي للإعلام، المجلس القومي للسياسة الخارجية ومجلس السلام والوحدة.

وقال أحمد بلال إن المجالس ستبدأ أعمالها خلال رمضان بعد أن تم إعتمادها وإعلانها رسمياً من رئاسة الجمهورية بعضوية عدد من الأحزاب والقوى السياسية.

وأكد للمركز السوداني للخدمات الصحفية التزام حكومته بإنفاذ مقررات الحوار وإنزالها لأرض الواقع.

وحظي تشكيل المجالس السيادية باعتراض أحزاب مشاركة في الحوار الوطني.

وأعلن حزب المؤتمر الشعبي رفضه للمجالس السيادية، وقال رئيس كتلته البرلمانية كمال عمر، لـ (سودان تربيون) في وقت سابق إن المجالس السيادية لم يتم حولها أي توافق بين أحزاب الحوار الوطني.

ولاحقا اعترضت حركة (الإصلاح الآن)، برئاسة غازي صلاح الدين العتباني على تكوين المجالس السيادية، بحجة مخالفة تكوينها لمخرجات الحوار والممارسة السياسية، واعتبرتها مزيدا من تكريس السلطة في يد الأجهزة التنفيذية.