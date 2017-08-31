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اجتماع نادر بين خميس جلاب وعقار لإعادة توحيد (الشعبية)

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الخرطوم 31 أغسطس 2017- عقد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، مالك عقار إجتماعا، مع القائد خميس جلاب الحاكم السابق لجنوب كردفان،بحثا فيه وسائل اعادة توحيد الحركة الشعبية ، ووقف القتال في النيل الأزرق.

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عقار وجلاب اجتمعا بعد خلافات امتدت لأكثر من ثلاث أعوام

ويمثل الإجتماع النادر بين الرجلين طيا لخلافات عاصفة كانت وقعت بينهما، دفعت بمالك عقار لاتخاذ قرار بفصله من الحركة الشعبية بعد اتهامه بالعمل على شق صفها و"التعاون مع جهات معادية" ، وذلك في بداية العام 2014.

وقرر عقار وقتها "فصل جلاب من عضوية الحركة الشعبية وتجريده من الرتبة العسكرية وفصله من الجيش الشعبى لتحرير السودان".

وبحسب الناشط مبارك قادم، فإن لقاء عقار وجلاب يوم الأربعاء ناقش " إعادة توحيد الحركة الشعبية - شمال، وضرورة وقف القتال الداخلى فى ولاية النيل الأزرق، واستعراض التجارب السابقة، فضلا عن إجراء تسويات مع جميع الأطراف ".

واضاف "الاجتماع اكد على اهمية بناء الحركة الشعبية كحركة وطنية لجميع السودانيين".

وكان جلاب وجه انتقادات حادة في وقت سابق الى كل من مالك عقار، وعبد العزيز الحلو، واتهمهما بسوء إدارة الحركة الشعبية.

وبعد الإنشقاق الأخير الذي أطاح فيه الحلو بمالك عقار وياسر عرمان من قيادة الحركة الشعبية، أعاد تعيين قيادات سابقة وشخصيات تاريخية في مناصب تنفيذية وعسكرية بالحركة، لكن الحلو تجاهل خميس جلاب.

واتهم عقار نائبه السابق رئيس الفصيل المنشق في جبال النوبة عبد العزيز الحلو بتحريض اثنية "الأدوك " ضده، وهي جماعة عرقية تدعم تقرير المصير.

واشتبك مقاتلو الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال الموالين لعقار بشكل رئيسي من قبيلته "الانقسنا" عدة مرات مع مقاتلي (الأدوك" بقيادة الجنرال جوزيف تيكا في النيل الأزرق.

وتشير تقارير غير مؤكدة من ولاية النيل الأزرق إلى أن قوات عقار اشتبكت في 26أغسطس الجاري مع مقاتلي تيكا في منطقة " فوز البقر".



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