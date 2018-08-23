اجتماع وزاري بين السودان ومصر بالقاهرة الثلاثاء القادم

الخرطوم 23 أغسطس 2018 ـ تستضف القاهرة اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية المصرية برئاسة وزيري خارجية البلدين يوم الثلاثاء القادم لاعتماد ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجنة كبار مسؤولين البلدين.

السفير المصري لدى الخرطوم أسامة شلتوت

ويأتي اجتماع القاهرة تمهيدا لعرض هذه الاتفاقات على اللجنة الرئاسية التي ستنعقد بالخرطوم في أكتوبر المقبل برئاسة الرئيسين عمر البشير ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال السفير المصري لدى الخرطوم أسامة شلتوت إن اجتماع القاهرة الذي ضم كبار المسؤولين هدف الى وضع رؤية استراتيجية للشراكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والزراعية والتعليم وغيرها من المجالات توطئة لرفع تقرير اللجنة للوزراء في اجتماعهم نهاية أغسطس الحالي بالقاهرة لافتا الى أنه تم الاتفاق على توقيع 20 اتفاقية.

وأشار شلتوت الى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الفعاليات المشتركة بين الجانبين لتوطيد العلاقات وفقا لتوجيهات قيادة البلدين مبينا أنه تم عقد أكثر من 22 لقاء قمة جمعت بين الرئيسين البشير والسيسي وكان آخرها زيارة السيسي الى الخرطوم التي وضعت جدولا لمشروعات استراتيجية يتم تنفيذها على الأرض "تلبية لطموحات شعبي وداي النيل".

وقال إن هذه الفعاليات تصب فى مصلحة مواطني البلدين وتتطلب مزيدا من الجهد لافتا الى أن هناك توجيهات صدرت بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص للدخول في شراكات استراتيجية وتحقيق التكامل الاقتصادي ليكون نموذجا يحتذى به في الدول العربية.

وأعرب السفير عن أمله في أن يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة والسودان.