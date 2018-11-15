اجتماع وزاري لـ (إيقاد) بالخرطوم يبحث تأخر إنفاذ اتفاق جنوب السودان

الخرطوم 15 نوفمبر 2018 ـ يبحث اجتماع لوزراء خارجية إيقاد ينتظر إنعقاده بالخرطوم الجمعة القادم، تأخر تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان وتباطوء المانحين في دعم الاتفاقية.

كير مع وزراء خارجية ايقاد عقب اجتماع عقد في اكتوبر 2017 بجوبا (سودان تربيون)

وبحسب مصدر عليم تحدث لـ "سودان تربيون" فإن اللجنة العليا القومية للفترة قبل الانتقالية مددت اجتماعها المنعقد في جوبا إلى يوم الخميس بعد أن كان مقررا أن يختتم الأربعاء، وذلك لمزيد من النقاش حول قضايا اللجان محل تنفيذ الاتفاق.

وكشف أن اجتماعاً لمفوضية مراقبة وتقييم اتفاق سلام جنوب السودان بمشاركة جميع الأطراف سيلتئم في الخرطوم الثلاثاء القادم.

ورجح ذات المصدر أن اجتماع وزراء خارجية دول الإيقاد سيحدد عقب أعمال اللجنة العليا القومية للفترة قبل الانتقالية.

وأوضح أن اجتماع وزراء الإيقاد من المقرر أن يناقش تأخر تنفيذ اتفاقية السلام إلى جانب تأخر المانحين في دعم اتفاقية السلام.

وقال "يتوقع أن تصل وفود الاجتماعات الى الخرطوم ابتداءً من يوم الجمعة لإكمال بقية أعمال اللجان المشتركة"، مشيرا إلى حل مشكلة وثائق السفر المرتبطة بقيادات المعارضة في جوبا.