احالات وترقيات وسط القوات المسلحة وتعيين وزير دولة بالدفاع

الخرطوم 26 فبراير 2019-أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، الثلاثاء مراسيم قضت بتعيينات وترفيع وإحالات الى التقاعد وسط ضباط القوات المسلحة.

البشير مغ قادة الجيش.. الثلاثاء 26 فبراير 2019

وجرى تعيين الفريق أول مراقب جوي ركن عصــام الدين مبــارك حبيب الله وزيراً للــدولة بوزارة الدفاع بعد ان كان المنصب ملغيا في الحكومة السابقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة؛ أحمـد خليفة أحمـد الشامي، إن القرارات تأتي في إطار الإجراءات والتدابير الإدارية الراتبة التي تتخذها القوات المسلحة كل عام.

وأفاد أن القرار نص على ترفيع الفريق الركن عبد الفتاح البرهان إلى رتبة الفريق أول وتيينه في منصب المفتش العام للقوات المسلحة.

وتم إجراء تعديل في رئاسة الأركان المشتركة، حيث تولى الفريق أول د. ركن كمال عبد المعروف رئاسة الأركان المشتركة، والفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر نائباً لرئيس الأركان المشتركة والفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد رئيساً لأركان القوى الجوية.

ونص القرار على تعيين الفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيساً لأركان القوات البرية، والفريق بحري ركن عبد الله المطري الفرضي رئيساً لأركان القوات البحرية، الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم رئيساً لهيئة العمليات المشتركة، الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية.

كما أصدر البشير قرارا بترفيع ٥ ضباط الى رتبة الفريق وهم للواء مهندس مستشار عيسى إدريس بابكر، اللواء الركن منور عثمان نقد، اللواء الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، اللواء الركن محمد ابراهيم حسن محمد، اللواء محاسب د. عصام خالد بشير.

وقضى المرسوم بإعادة اثنين من الضباط الى الخـــدمة وتـــرفيعهم الى رتبة الفـــريق وإحالتهم للتقاعد وهم، اللواء الركن (م) النعيم خضر مرسال، اللواء الركن (م) الطيب المصباح عثمان.