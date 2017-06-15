احتجاجات بإحدى محليات شمال دارفور على زيادة أسعار المياه

الفاشر 15 يونيو 2017 - احتج عشرات المواطنين بـ (الطويشة) إحدى محليات ولاية شمال دارفور، الخميس، على زيادات طالت أسعار المياه.

العشرات في محلية (الطويشة) احتجوا على زيادة أسعار المياه (سودان تربيون)

وقال المواطن علي أبوبكر لـ(سودان تربيون) من الطويشة ان المواطنين نظموا إحتجاجا أمام مكتب المعتمد منددين بالزيادة التي اقرتها حكومة المحلية مطالبين بالتراجع عنها.

وأضاف "الإدارات الأهلية تدخلت في الأمر والمعتمد قال إن الزيادة لم تضفها حكومته".

وبلغ سعر برميل المياه 25 جنيها، مقارنة بـ15 قبل تطبيق الزيادة.

وتعاني الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وكثير من محلياتها أزمة مياه حادة أثناء فصل الصيف ، كما لا توجد مجالس تشريعية بمحليات الولاية مما يجعل المعتمدين يصدرون قرارات فردية دون الرجوع إلى أي جهة تشريعية.

واعترف مسؤولون بولاية شمال دارفور الأسبوع الماضي بمعاناة مواطني الفاشر في سبيل الحصول على مياه الشرب، وواجه سكان المدينة التي يصل سكانها الي أكثر من مليون نسمة صيفا غير مسبوق مصحوب بشح المياه المنتجة من المصادر التقليدية التي ظلت تعتمد عليه المدينة لعقود.