احتجاجات على تعيين (عسكري) رئيسا لجهاز التحصيل الموحد بالخرطوم

الخرطوم 2 أكتوبر 2019- ندد تجمع المتحصلين بجهاز التحصيل الموحد بولاية الخرطوم، الأربعاء بتعيين قيادي عسكري برتبة فريق علي رأس الجهاز ،وطالب والي الخرطوم بالإسراع في اقالته وتعيين أحد الكفاءات المدنية.

وأنشأت ولاية الخرطوم جهاز التحصيل الموحد لبناء قاعدة معلومات لكافة موارد الولاية مع زيادة الإيرادات وعائدات التحصيل، وتوحيد وتفعيل المواعين، وتبسيط وتسهيل الإجراءات، وتطوير أساليب التحصيل وحوسبتها، وربطها بالشبكة الإلكترونية، لضمان الإشراف على أجهزة التحصيل وتحسين وسائلها ومنعاً للازدواجية في فرض المفروضات المالية وتحصيلها بين وحدات الولاية.

وعين والي الخرطوم السابق الفريق مرتضى وراق، الفريق عبد المنعم سعد مديرا لجهاز التحصيل الموحد بولاية الخرطوم.

واستقال وراق من منصب الوالي في اعقاب فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي.

ونظم عشرات المتحصلين وقفة احتجاجية الأربعاء أمام مقر الجهاز رافعين شعارات مطالبة بهيكلة وظائف المتحصلين الذين يفوق عددهم 1800 إضافة لمعالجة قضايا الترقيات المتوقفة منذ العام 2013، كما نادوا بإقالة مدير الجهاز واستبداله بشخصية مدنية من أصحاب الخبرة والكفاءة.

كما طالب المحتجون بإنهاء عمل المتعاقدين بالجهاز الذين يحصلون امتيازات تفوق التي يحصل عليها العاملين واصفين تعيينهم بالكارثة على الجهاز.

وهتف المحتجون الذين قالوا انهم يعملون في ظل بيئة متدنية وظروف عمل قاسية هتفوا بشعارات الثورة حرية -سلام -وعدالة منادين بضرورة انصاف قضيتهم وانهم سيمضون بكل السبل المتاحة لتحقيق غاياتهم.