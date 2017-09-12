احتجاجات بالخرطوم على حكم ضد مدانين بقتل موظف حكومي سابق

الخرطوم 12 سبتمبر 2017 ـ تدخلت الشرطة السودانية، الثلاثاء، لفض أحداث شغب في محكمة الخرطوم شرق بعد إدانة أربعة متهمين بالقتل العمد لموظف حكومي سابق، وهشم ذوو المحكوم عليهم زجاج قاعة المحكمة واصابوا شرطيا بجروح.

أهالي المحكوم عليهم يحتجون في الجريف بعنف على قرار الإدانة.. صورة من مواقع التواصل الاجتماعي

وقتل مدير شركة الأقطان السابق هاشم سيد أحمد أمام منزله في ضاحية الجريف، شرقي الخرطوم خلال يونيو 2014، بعد أن هجم عليه أشخاص وأوسعوه طعنا ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

وأدانت محكمة جنايات الخرطوم شرق، يوم الثلاثاء، 4 متهمين بالاشتراك الجنائي والقتل العمد كما دانت المتهم الخامس بالتستر الجنائي على أداة الجريمة (مدية)، وحددت الأربعاء موعدا للنطق بالحكم بعد التشاور مع أولياء الدم وتخييرهم بين العفو أو الدية أو القصاص.

ورغم تطويق الشرطة لقاعة المحكمة عقب تدافع ذوي المتهمين للدخول الى قاعة المحكمة، إلا أن بعضهم تمكنوا وسط حالة هيستيرية من البكاء، من تهشيم زجاج باب القاعة التي تجري فيها المحاكمة، فور سماعهم قرار القاضي ما أدى الى إصابة شرطي بجروح في وجهه وتم اسعافه على الفور.

وأكدت المحكمة التي يترأسها القاضي طارق مقلد في حيثيات قرارها أن "المتهمين الأربعة قصدوا ازهاق روح المجني عليه وانهم يعلمون أن النتيجة الراجحة لفعلهم هي الموت، لأن أداة الجريمة المستخدمة هي آلة حادة وقاتلة، بالإضافة الى أن الطعنات الموجهة للمتهم أصابته في مناطق حساسة ـ القلب والصدر ـ أدت لوفاته".

ونوهت المحكمة الى أن "المتهمين الأربعة لم يستفيدوا من أي دفوعات أو استثناءات قانونية تحيل إدانتهم من القتل العمد الى شبه العمد".