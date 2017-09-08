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احتجاجات في الخرطوم على الانتهاكات ضد مسلمي الروهينغا

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الخرطوم 8 سبتمبر 2017 ـ احتج سودانيون وطلاب من ميانمار في الخرطوم، الجمعة، ضد الانتهاكات التي يتعرض لها مسلمي الروهينغا في إقليم آراكان التابع لدولة ميانمار.

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مسيرة احتجاجية في الخرطوم ضد الانتهاكات بحق المسلمين الروهينغا في ميانمار (صورة من شبكة الشروق)

ومنذ 25 أغسطس الماضي يرتكب جيش الدولة الآسيوية انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان شمالي إقليم أراكان تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهينغا، بحسب تقارير إعلامية.

ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الانتهاكات، لكن المجلس الأوروبي للروهينغا أعلن مقتل ما بين ألفين وثلاثة آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار خلال ثلاثة أيام فقط.

ونظمت منظمات مجتمع مدني، بجانب اتحاد طلاب مسلمي ميانمار في السودان، عقب صلاة الجمعة، وقفة احتجاجية بمسجد جامعة الخرطوم، تنديداً بـ "جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات" ضد المسلمين الروهينغا في إقليم آراكان.

وشهد شارع الجامعة بالخرطوم تدافعاً كبيراً من قبل المصلين عقب أداء الصلاة، وتمت مخاطبات سياسية من قبل عدد من قيادات العمل السياسي والمجتمعي في السودان، رفضاً للانتهاكات ضد المسلمين الروهينغا.

وطالب المتحدثون بتقديم الدعم والمؤازرة بكافة أشكالها إلى "الروهينغا"، لمواجهة ما حاق بهم من إبادات متكررة على يد "النظام البوذي"، قائلين إن حكومة ميانمار "لم يردعها وازع من ضمير أو إنسانية".

ودعا إمام وخطيب الجمعة بمسجد جامعة الخرطوم، أحمد نور الإسلام، الأمة الإسلامية للتدافع لنصرة إخوانهم المستضعفين في إقليم آراكان بدولة بورما "الذين قُتّلوا وشُرّدوا طوال سنوات وحرموا من حريتهم واستقلالهم بسبب الطغيان البوذي، الذي يريد كسر شوكة الإسلام فيهم".

ووجه نور الإسلام دعوته للمجتمع الدولي بأن يلتفت إلى هذا الشعب الذي لم يرتكب جرماً سوى تمسكه بحريته في العقيدة التي اختارها منهجاً لقوامة حياته ـ بحسب قوله ـ.



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