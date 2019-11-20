احتجاجات لأنصار وأهالي قيادات نظام البشير تطالب بإنهاء اعتقالهم

الخرطوم 20 نوفمبر 2019- نفذ المئات من أنصار النظام المعزول في السودان، الأربعاء وقفة احتجاجية امام مباني النيابة العامة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من القيادات الموقوفة في سجن كوبر.
- تجمع لذوي المعتقلين من قادة نظام البشير يطالبون بالافراج عنهم .. الأربعاء 20 نوفمبر 2019
وأكد أهالي المعتقلين الذين حملوا صور المعتقلين،عزمهم مواصلة التصعيد حتى إطلاق سراح الجميع.
وأعلن عبادة نافع علي نافع ممثل اسر المعتقلين رفضهم لاستمرار اعتقال ذويهم لـ 200 يوم دون اي مسوغ قانوني.
وانتقد تمديد الطوارئ لأجل الاستمرار في حبس 25 شخص واضاف للأسف لم نر من حمدوك وحكومته اي بادرة لتنفيذ العدالة. وردد المتظاهرون هتاف (لن نرجع الا المعتقل يطلع).
وهاجم ممثل المبادرة الشعبية لإطلاق سراح المعتقلين القيادي في المؤتمر الوطني محمد عبد الله شيخ ادريس قوى اعلان الحرية والتغيير وأعلن أن الاحتشاد لابد أن يكون امام القصر الجمهوري ومباني جهاز المخابرات.
ووصف شيخ ادريس المعتقلين بالأسرى، وقال مخاطبا الحكومة "الفورة مليون كان منتظرين الجماعة ديل ينكسروا ما بنكسروا كان قعدوا عشرين سنة".
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