احتجاجات متفرقة في العاصمة السودانية للمطالبة برحيل النظام

الخرطوم 4 أبريل 2019- شهدت مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخميس احتجاجات شعبية واسعة للمطالبة برحيل النظام تصدت لها الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع ما أدى لوقوع إصابات من الطرفين بينها حالة خطيرة.

تواصل الاحتجاجات الشعبية في السودان ..31 يناير 2019

وخرجت المظاهرات تجاوبا مع دعوة أطلقها تجمع المهنيين لتنظيم مواكب باسم "الخبز والكرامة" في مناطق جبرة، بري الصحافة، الكلاكلة، الشجرة، أبو آدم جنوب الخرطوم.

وردد المحتجون شعارات على شاكلة "حرية سلام وعدالة .. الثورة خيار الشعب" وسلمية.

وتجئ هذه الموجه من الاحتجاجات قبل يوم من حشد كبير دعت له المعارضة للتوجه صوب قيادة الجيش وتسليمها مذكرة تدعو لتنحي النظام، بالتزامن مع حلول ذكرى انتفاضة 6 أبريل.

وأبلغ شاهد عيان بضاحية بري (سودان تربيون) أن ميدان الدرايسة الشهير شهد تجمعا لمئات المتظاهرين منذ منتصف النهار مرددين هتاف "ثوار.. احرار ح نكمل المشوار".

وأشار الى تدخل قوة من الشرطة لفض المحتجين بمعاونة عناصر أمنية مستخدمين قنابل الغاز قبل ان تجري عمليات كر وفر واسعة استمرت حتى المساء.

وأصيب متظاهر على نحو خطير في الرأس بقنبلة غاز في حي جبرة وجرى اسعافه الى أحد المشافي ونقله على الفور الى العناية المكثفة.

وقال بيان للمتحدث باسم الشرطة السودانية هشم علي عبد الرحيم إن مضابط الشرطة سجلت وقوع إصابات وسط المواطنين وعدد من رجال الشرطة وقعت خلال تجمعات غير مشروعة بمناطق متفرقة من الخرطوم.

واعلن القبض على عدد من مثيري الشغب وتدوين بلاغات في مواجهته تحت طائلة القانون الجنائي وقانون الطوارئ، وأن المحاكم أصدرت أحكاما بالسجن والغرامة على عدد من المتهمين.