احتجاجات متفرقة في العاصمة السودانية ومدن ولائية

الخرطوم 28 مارس 2019- تواصلت الخميس المواكب الاحتجاجية في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية للمطالبة بتنحي النظام الحاكم، كما خرجت تظاهرات في عدد من المدن في الولايات.

متظاهرون في كسلا شرق السودان . 28 مارس 2019 صورة من صفحة "المؤتمر السوداني"

ودخلت هذه الموجة من الاحتجاجات شهرها الرابع ،وسط حالة من القمع الشديد تنفذها سلطات الأمن والشرطة بحق المتظاهرين سلميا.

وتستعد قوى المعارضة وتجمع المهنيين السودانيين الذي ينسق لهذه التجمعات لتنظيم مواكب حاشدة بحلول السادس من ابريل المقبل لإحياء الذكرى 33 لانتفاضة ابريل التي اطاحت بحكم المشير جعفر نميري في العام 1985.

وخرجت احتجاجات الخميس 28 مارس تحت لافتة "مواكب الحياة للأطفال" للتعبير عن التضامن مع أسر 8 أطفال لقوا حتفهم الأسبوع الماضي بسبب انفجار قنبلة بضاحية الفتح 3 شمال العاصمة الخرطوم، كما لقى طفلان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بجراح إثر انفجار لغم أرضي بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان الأسبوع الماضي أيضا.

واحتشد المئات في مناطق بري والصحافة والكلاكلة بالخرطوم مرددين هتافات تطالب برحيل النظام، كما خرجت جموع في ضاحية شمبات بالخرطوم بحري، بالتزامن مع تظاهر مواطني ود نوباوي وابروف بأم درمان.

وعلمت (سودان تربيون) بإصابة شخص على نحو بالغ في ود نوباوي بعبوة غاز مسيل للدموع أصابته في رأسه مباشرة وأدت الى دخوله في غيبوبة كاملة.

وقال شهود عيان لـ (سودان تربيون) إن قوات الأمن تعاملت مع المحتجين في منطقتي بري وشمبات بعنف مفرط.

وشوهد رجال أمن ينهالون بالضرب على نساء وشباب دون تمييز بين مشارك في الاحتجاجات أو عابر طريق.

وفي ضاحية بري شرق العاصمة الخرطوم عززت قوات مكافحة الشغب انتشارها وحاصرت الحي بعدد كبير من السيارات كما انتشر رجال بزي مدني حول الشوارع الرئيسية.

وشملت احتجاجات الخميس أيضا مدني، بولاية الجزيرة، والأبيض وبارا والنهود وغبيش، بولاية شمال كردفان، والفاشر، بولاية شمال دارفور.مظاهرات متفرقة في العاصمة السودانية ومدن ولائية.