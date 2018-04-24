احتجاز سيارات محملة بالوقود قادمة من ليبيا بشمال دارفور

الفاشر 24 ابريل 2018- أوقفت قوات (الدعم السريع) سيارات محملة بالوقود قادمة من دولة ليبيا كانت في طريقها الي ولاية شمال دارفور

وقال مصدر عليم لـ "سودان تربيون " الثلاثاء إن قوات الدعم السريع المرتكزة في اقصى شمال ولاية شمال دارفور، على حدود محلية" امبرو" ما لا يقل عن 10 سيارات محملة بالوقود قادمة من ليبيا عن طريق منطقة " كري" التشادية التي تحتضن آلاف المنقبين السودانيين.

واضاف المصدر ان الوقود متوفر بكميات كبيرة في مناطق التعدين مما شجع مواطنين سودانيين على تهريب كميات منه الي ولايات دارفور التي تعاني أزمة حادة منذ أسابيع.

ووصل سعر جالون الجازولين في السوق الاسود بعواصم ولايات دارفور الي مبلغ 160 بينما بلغ في المحليات والارياف 200 جنيه.

وتضررت العشرات من مزارع الخضر والفواكه المعتمدة على الري لانعدام الوقود المشغل للمضخات.