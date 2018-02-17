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احتجاز شاحنات بضائع يثير غضب التجار في غرب دارفور

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الجنينة 17 فبراير 2018 - استنكر تجار بولاية غرب دارفور الحدودية مع دولة تشاد حجز سلطات ولايتي شمال وجنوب دارفور شاحنات تخصهم كانت في طريقها الى عاصمة الولاية.

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ساحات نيالا عاصمة جنوب دارفور تضيق بمئات الشاحنات المكدسة بالبضائع..السبت 23 يناير 2016 .صورة لـ(سودان تربيون)

وقال أحد التجار من الجنينة يدعى الصادق علي لـ "سودان تربيون " السبت، إن سلطات شمال دارفور احتجزت في الفاشر 21 شاحنة مقابل 42 أخرى جرى توقيفها في نيالا تحت ذريعة أن الشاحنات تحمل كميات من السكر يفوق حوجة ولاية غرب دارفور.

وأضاف الصادق أنهم كتجار تضرروا من هذا الإجراء وابلغوا الغرفة التجارية والسلطات بالجنينة بعد أن طالت فترة الاحتجاز لأكثر من أسبوعين وأدت إلى شح في السكر بأسواق الولاية خاصة محلية فوربرنقا التي ظلت تعاني ارتفاعاً في الاسعار لهذا السبب.

وقال الصادق "هنالك لجنة من التجار تم تكوينها والتقت بوالي غرب دارفور فضل المولي الهجا لمعالجة الأمر، لكن حتى الآن لا توجد رؤية واضحة".

وتساءل بقوله " لماذا تم حجز الشاحنات التي تحركت وفق إجراءات رسمية وسليمة من العاصمة الخرطوم.".

وطالب التجار حكومات الولايات بعدم استغلال نفوذهم وعرقلة حركة التجارة بين المدن مشيرين الي تصعيد قضيتهم لأعلي السلطات في البلاد حتى لا تتكرر مثل هذا الأمر.

وفي يناير الماضي أعلنت السلطات في ولاية شمال دارفور أنها أحبطت تهريب كميات من السكر الى دول الجوار بتوقيف 18 شاحنة.



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