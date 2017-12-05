احتجاز طائرة أممية في دارفور بعد انفجار إطارها قبل لحظات من الإقلاع

زالنجي 5 ديسمبر 2017 - قالت سلطات الطيران المدني بمدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، الثلاثاء إنها احتجزت طائرة تابعه لبرنامج الغذاء العالمي بعد انفجار أحد اطارتها قبل إقلاعها.

طائرة برنامج الغذاء محتجزة للفحص الفني بمهبط زالنجي ..صورة من صفحة السماني عوض الله على (فيسبوك)

وكانت الطائرة تقل عدد من السفراء الأوربيين والعرب ومسؤولين في الحكومة ومنظمات دولية وصلوا ولاية وسط دارفور بغرض افتتاح مشروعات خدمية نفذتها مفوضية التسريح وإعادة الدمج.

وقال مدير الطيران المدني بولاية وسط دارفور خالد نمر في تصريحات صحفية إنه أمر باحتجاز الطائرة بعد إجلاء ركابها لحين وصول فريق فني من الخرطوم للتحقيق في أسباب انفجار إطارها.

وقال نمر "ذات الطائرة تعرضت لانفجار إطارين في ذات الاتجاه قبل إقلاعها من مطار الفاشر في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي".

وأكد سلامة مهبط زالنجي وأنه لم يكن سببا في الانفجار لتوفر كافة إجراءات السلامة الجوية التي تتبع في المهابط مضيفا أن الطائرة هبطت بسلام كما تحركت للمدرج بسلام ثم انفجر الإطار قبل أخذ الكابتن إذن الإقلاع.