احترازات أمنية بجنوب دارفور للحد من جرائم الخطف

نيالا 19 يونيو 2017 ـ وضعت أجهزة الأمن بولاية جنوب دارفور كافة الإجراءات الكفيلة لتأمين الأيام الأخيرة من شهر رمضان تحوطا من وقوع أية انفلاتات أمنية خاصة بعد بروز عمليات الخطف بمدينة نيالا من جديد.

تشهد مدينة نيالا خروقات أمنية متكررة

وكشف مسؤول أمني فضل حجب اسمه لـ "سودان تربيون" الإثنين، أن لجنة أمن الولاية وضعت خطة متكاملة وتدابير احترازية لمواجهة كافة اشكال الإنفلات الأمني المحتمل وقوعه بمدينة نيالا خاصة قبيل عيد الفطر المبارك.

وقال المسؤول إن لجنة أمن الولاية قررت نشر المزيد من الارتكازات الأمنية وتعزيزها بالدوريات العسكرية بالاضافة الى تشديد الرقابة على حركة السيارات بمداخل مدينة نيالا وتزويدها بأجهزة اتصالات للحيلولة دون إفلات الجناة من قبضة الأجهزة الأمنية حال وقوع أي جريمة.

وأضاف المسؤول أن أكبر تحدي تواجهه الأجهزة الأمنية هو حركة السيارات التي تجوب شوارع المدينة بلا لوحات مرورية وهي الوسيلة الوحيدة لارتكاب الجرائم داعيا الى ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة للقضاء على جرائم الخطف والقتل.

وأوضح أن أجهزة الأمن ظلت ترصد كافة تحركات المشتبه بهم وفقا لمعلومات توفرت لدى السلطات الأمنية.

وبرزت مجموعات مسلحة بمدينة نيالا تقوم بتنفيذ بعمليات الخطف والقتل والنهب عبر استهداف كبار التجار ورجال الأعمال وموظفي المنظمات الأجنبية.

ودائما ما يطلب الجناة مبالغ طائلة كفدى مالية مقابل اطلاق سراح الرهائن.