احتواء خلافات بين آلية الوساطة الأفريقية وتحالف (نداء السودان)

الخرطوم 11 ديسمبر 2018- تعقد الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى بزعامة ثابو أمبيكي الأربعاء اجتماعا بوفد تحالف (نداء السودان) بعد لقاء تمهيدي عقد الثلاثاء بالأمين العام للتحالف مني أركو مناوي.

قادة (نداء السودان) وصلوا أديس للقاء آلية الوساطة الأفريقية .. الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 .. صورة من صفحة الأستاذ فيصل محمد صالح على (فيس بوك)

ونشب خلاف بين الوساطة والتحالف المعارض حين حاولت الأولى انتقاء بعض القوى والاجتماع بها بعيدا عن أطراف أخرى في ذات التنظيم الذي تمسك منسوبيه بأهمية الاجتماع معهم ككيان موحد.

وأفادت معلومات متطابقة لـ (سودان تربيون) من مقر الاجتماعات بأن الوساطة سعت لإبعاد الحركة الشعبية بقيادة كل من مالك عقار وياسر عرمان عن هذا الاجتماع.

وأوضح التحالف في بيان صحفي إن قيادة (نداء السودان) استجابت لهذه الدعوة التي شملت 14 من قادتها أملا في ان تكون الاجتماعات "فرصة لإيجاد مخرج من الازمة السياسية والاقتصادية الطاحنة " التي يواجهها السودانيين.

واتهم (نداء السودان) الوفد الحكومي بالسعي لشق التحالف وتمزيق صفه للوصول الى حلول جزئية، لافتا الى تصريحات رئيس وفده فيصل حسن التي قال فيها بأنه ينوي مقابلة من يختاره من القوى السياسية.

وتابع البيان "حينما تعثر لقاء نداء السودان ككيان جامع موحد بالوساطة، التقى الأمين العام لنداء السودان بالرئيس أمبيكي وأكد على رغبة نداء السودان في السلام الشامل، وتحقيق تسوية سياسية لكافة السودانيين تنقل البلاد الي نظام جديد".

وبتنظر أن يلتئم اجتماع آخر بين الوساطة والتحالف الثلاثاء بعد وصول الصادق المهدي من بريطانيا.

وتشهد العاصمة الاثيوبية احتشادا لممثلي الحكومة السودانية وقوى المعارضة بشقيها السياسي والمسلح في انتظار اجتماع واسع يضم كل هذه الفصائل في وجود آلية الوساطة الأفريقية مع غموض في الأجندة المزمع نقاشها بسبب تباعد الشقة بين هذه الأطراف في شتى القضايا.

وكان مصدر حكومي أبلغ (سودان تربيون) الإثنين إن الهدف من وصول وفد الحكومة السودانية إلى أديس أبابا بقيادة مساعد الرئيس فيصل حسن إبراهيم هو بحث تعديل خارطة الطريق الأفريقية لتستوعب النقاش حول كتابة الدستور الدائم وانتخابات 2020.

واقترحت آلية الوساطة بقيادة ثابو أمبيكي في وقت سابق على الحكومة وقوى (نداء السودان) اجراء تعديلات على خارطة الطريق تضمن مشاركة المعارضة في صياغة الدستور وخوض الانتخابات المزمعة في 2020، لكن المعارضة أعلنت سريعا رفضها لهذه المقترحات.

ويدعو تحالف (نداء السودان) الى فتح خارطة الطريقة للتوقيع لكافة القوى السياسية السودانية الراغبة لتأسيس عملية سياسية متكافئة وشاملة لكافة السودانيين غرضها الرئيسي إحداث التغيير والانتقال من الحرب الي السلام ومن الشمولية الي الديمقراطية.

والموقعون على خارطة الطريق حاليا هم حكومة السودان والحركة الشعبية وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي.