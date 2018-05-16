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اختراقات في مباحثات سد النهضة حول تقرير الاستشاري وملء البحيرة

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الخرطوم 16 مايو 2018 ـ حققت مباحثات لوزراء الخارجية والمياه ومدراء المخابرات لدول السودان ومصر وإثيوبيا، اختراقات في خلافات سد النهضة المتمثلة في التقرير الاستهلالي للاستشاري وملء السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

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أعمال تشييد سد النهضة في أثيوبيا (صورة من سونا)

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن اجتماعا بأديس أبابا استمر لنحو 15 ساعة نجح في التوصل لتوافقات.

ووقع الوزراء وقادة المخابرات وثيقة اتفاق تضمنت عقد قمة لرؤساء الدول الثلاث لدفع التعاون الإقليمي مرتين كل عام تتم استضافتها بين الدول الثلاث بالتناوب.

واستطاعت الدول الثلاث تجاوز عقبة مخاطبة الاستشاري حول التقرير الاستهلالي، والتي برزت منذ اجتماع القاهرة في نوفمبر 2017، حيث تم الاتفاق على تضمين الملاحظات والاستفسارات حول التقرير الاستهلالي للاستشاري للدول وارسالها للاستشاري بخطاب موحد ليرد عليها وتتم مناقشتها في اجتماع للجنة الفنية الوطنية بمشاركة وزراء الموارد المائية في القاهرة.

وأعدت التقرير الشركتان الفرنسيتان "بى آر إل" و"أرتيليا" المكلفتين من قبل الدول الثلاث بتنفيذ دراسات تأثيرات سد النهضة.

واتفقت الدول الثلاث على تكوين فريق علمي مستقل ومشترك لدراسة الملء وقواعد التشغيل لسد النهضة، بالتوازي مع دراسات الاستشاري.

وتم الاتفاق على اجتماع اللجنة الوطنية الفنية الثلاثية مع الاستشاري واجتماع اللجنة الوزارية التساعية في القاهرة يوم 18 و19 يونيو للمضي قدما في اجازة التقرير الاستهلالي بعد توضيحات الاستشاري ومن ثم إجراء دراستي الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والهيدرولوجية المتعلقة بسيناريوهات ملء البحيرة وتشغيل السد.

وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى في تصريحات صحفية بأديس أبابا إنه سادت الاجتماع روح ايجابية وإصرار من الدول الثلاث على التوصل لتوافقات بناءً على إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في مارس 2015.

وأضاف أن "ما تحقق هو نتيجة لتوجيهات قادة الدول الثلاث وجهود متصلة ومداخلات وصبر من الفنيين والخبراء والوزراء لما يقارب نصف العام، وأن العزيمة كانت دائما حاضرة لتحقيق النجاح تلبية لتطلعات شعوب الدول الثلاث في التنمية والازدهار".

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على دولتي المصب.

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق، على بعد حوالي 20 كلم من الحدود السودانية، وتبلغ السعة التخزينية للسد، 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط.



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