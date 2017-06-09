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اختطاف تاجر يعيد أجواء الإنفلات في عاصمة جنوب دارفور

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نيالا 9 يونيو 2017 ـ اختطف مسلحون تاجرا من داخل وكالته بقوة السلاح وسط مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، غربي السودان، الجمعة، وفروا به الى جهة غير معلومة بعد أن أجبروه على ركوب سيارة كانوا يستغلونها.

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مسلحون يختطفون التاجر عبد السلام أحمد من وسط نيالا ـ 9 يونيو 2017

وقال شاهد العيان محمد مهدي صالح لـ "سودان تربيون" إن 4 مسلحين مجهولين اقتحموا مساء الجمعة وكالة تابعة للتاجر عبد السلام أحمد علي بحي المصانع في ضاحية نيالا شمال واشهروا أسلحتهم في وجه من كانوا بالمكان واختطفوا التاجر ولاذوا بالفرار لجهة مجهولة.

وأدت عملية الخطف الى التسبب في حالة هلع وخوف وسط تجار مدينة نيالا من عودة عمليات الخطف مجددا بسبب تراخي سلطات الولاية في تطبيق الإجراءات الأمنية وفقا لقانون الطوارئ المفروض بالولاية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

من جهته أفاد مسؤول، فضل حجب اسمه، "سودان تربيون" أن الأجهزة الأمنية فور تلقيها البلاغ سارعت إلى إغلاق منافذ مدينة نيالا للحيلولة دون إفلات الجناة.

وناشد المواطنين بالإسراع في الاتصال بأجهزة الأمن حال الحصول على أية معلومات تفضي الى قبض الجناة وإطلاق سراح المختطف آمنا مشيرا الى أن ظاهرة الاختطاف وعمليات النهب والقتل تراجعت كثيرا بالمقارنة في السنوات الماضية.

وجرت عمليات اختطاف للعديد من التجار ورجال الأعمال بمدينة نيالا ما أدى الى مغادرة رؤوس أموال كبيرة الى ولاية الخرطوم.

ودائماً ما يطلب الخاطفون من ذوي الرهائن مبالغ مالية طائلة كفدية مقابل إطلاق سراح الضحايا.



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