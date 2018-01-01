اختطاف حاكم يتبع لحركة مشار في كينيا

جوبا 1 يناير 2018 ـ أختطف حاكم يتبع لحركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار في كينيا ما يؤكد مخاوف بشأن أمن وسلامة شخصيات المعارضة الرئيسية في الدولة الوليدة.

النائب الأول السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار .. صورة من (رويترز)

وقال نائب المتحدث باسم حركة التمرد بول لام جابرييل في بيان أصدره الأحد، إن حاكم ولاية كبيوتا ماركو لوكيدور المعين من قبل حركة مشار تم اختطافه من معسكر كاكوما للاجئيين.

وطبقا للبيان فإن مسؤول التمرد المختطف تم أخذه إلى لوكيتشوجيو في نفس الليلة ومن ثم تم أخذه إلى نادابال حيث تم تسليمه إلى أجهزة الأمن الحكومية.

وأكدت مصادر متعددة لـ (سودان تربيون) أن مسؤول التمرد تم اختطافه من منزله مع معرفة سلطات الشرطة الكينية الذين اطلعوا أقاربه في وقت لاحق.

ولفتت المصادر إلى أن الحاكم التابع للتمرد أختطف من منزله بواسطة أشخاص أتوا إلى منزله على متن سيارتين حوالي الساعة 5:00 مساءً وكان أحد الخاطفين يحمل سلاحا.

ولم يتضح كيف استطاع رجال مسلحون دخول دولة أخرى مع أسلحة دون اكتشافهم.

وتم اختطاف قياديين من حركة التمرد في نيروبي.