اختطاف سبعة عمال إغاثة في جنوب السودان

واو 19 ديسمبر 2017 ـ اختطف مسلحون مجهولي الهوية سبعة من عمال الإغاثة في بلدة راجا بولاية لول في جنوب السودان الأحد.

عمال إغاثة يحصنون أطفال في بيبور بولاية جونقلي، جنوب السودان، 2 فبراير 2012 ( سودان تربيون )

وقال وزير الاعلام بالولاية عمر إسحاق في تصريحات لـ (سودان تربيون) الإثنين إن متمردين موالين لنائب الرئيس السابق رياك مشار هاجموا أربع شاحنات تجارية قادمة من أويل بالقرب منطقة موجايات في راجا، وفي نفس الوقت كان هناك سيارتين تتبع لمنظمات غير حكومية قادمة من راجا، لافتا إلى أن عمال الاغاثة المختطفين يعملون لدى منظمة هيلث نت ومنظمة التضامن الدولية.

وأضاف الوزير "هناك أربعة من عمال الإغاثة من منظمة التضامن الدولية وثلاثة من هيلث نيت. وقد استولى المتمردون على سيارتين تابعتين للمنظمات غير الحكومية".

وأشارت تقارير الى إن 12 مدنيا قتلوا عندما هاجم مسلحون أربع مركبات تجارية بالقرب من منطقة موجيات.

وفي تصريح منفصل أقر مسؤول من حركة مشار باختطاف 15 شخصا خلال الهجوم.

وقال حاكم ولاية لول المعين من جانب التمرد أيمن محمد إبراهيم إن الذين تم اختطافهم هم جنود يتبعون لحكومة جنوب السودان ومتمردون سودانيون.

وقال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية إن تسعة من عمال الاغاثة قتلوا في جنوب السودان في نوفمبر وحده.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 90 من عمال الاغاثة قتلوا في جنوب السودان منذ بدء الصراع في جنوب السودان 2013.