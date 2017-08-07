اختطاف سيارة تتبع لمنظمة أجنبية الفاشر

الفاشر 7 أغسطس 2017 - اختطفت مجموعة مسلحة مساء الاثنين سيارة تتبع لإحدى المنظمات العاملة بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.
ووقع الحادث بعد ساعات قليلة من ابتدار نائب الرئيس السوداني حملة في الفاشر ترمي لجمع السلاح وتوقيف المجرمين الذين يستغلون سيارات رباعية الدفع بلا لوحات.
وقال السائق الذي يعمل بمنظمة " AHA" الإثيوبية ،مهدي محمود لـ(سودان تربيون) إن أربعة مسلحين هددوه ومرافقيه بالسلاح وانزلوهم عنوة من سيارتهم، واستولوا عليها وفروا بها شمالا، لافتا الى أن المسلحين كانوا يستغلون سيارة من طراز "لاندكروزر " بيضاء اللون.
وتدير المنظمة العديد من الأنشطة الخاصة بتوزيع المساعدات ، كما تقدم خدمات بيطرية.
واعترضت مجموعة مسلحة مساء الأحد وسط مدينة الفاشر إحدى الموظفات ببعثة حفظ السلام"يوناميد "واستولت على سيارتها وهواتفها تحت تهديد السلاح.
وشهدت المدينة مؤخرا عمليات خطف ونهب مسلح بمعدل متزايد داخل الأحياء السكنية.
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