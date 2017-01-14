اختطاف مدير مستشفى خاص على يد مسلحين بعاصمة جنوب دارفور

نيالا 14 يناير 2017- اختطف مسلحون السبت مدير احدى المشافي الخاصة بولاية جنوب دارفور، غربى السودان واقتادته اى جهة غير معلومة.
- والي جنوب دارفور آدم الفكي
وجرت العملية التي طالت مدير مستشفي الأبرار التخصصي ابو عبيدة محمود وسط نيالا اثناء توجهه الى المسجد لاداء صلاة المغرب.
وقال شهود عيان لـ" سودان تربيون " ان 4 مسلحين يستغلون سيارة ذات دفع رباعي اعترضوا طريق المختطف وهددوه بقوة السلاح وأجبروه علي الصعود الي العربة وفروا به.
ويعتبر ابو عبيدة أحد المستثمرين المهمين في المجال الطبي بالولاية حيث يمتلك اكبر مستشفي تخصصي بالاضافة الي مجموعة من الصيدليات.
واضطرت حكومة لفرض قانون الطوارئ بالولاية في اغسطس من العام 2014 بعد تزايد معدلات الانفلات الامني الذي شهدته مدينة نيالا وقتها حيث طالت حتي الدستوريين وكبار موظفي المنظمات الأجنبية بالاضافة الي عمليات السلب والنهب في الشوارع الريئسة بمدينة نيالا في وضح النهار .
ودرج المسلحون على المطالبة بمبالغ مالية طائلة كفدية مقابل إطلاق سراح المخطوفين.
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