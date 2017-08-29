احتجاجات على إدانة طالب معارض بقتل شرطي

لخرطوم 29 أغسطس 2017- قضت محكمة في العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، بإدانة طالب معارض بقتل شرطي، أثناء احتجاجات وقعت بجامعة الخرطوم العام الماضي، وفجر القرار موجة غضب واسعة وسط أنصار حزب المؤتمر السوداني الذي ينتمي اليه الطالب، قابلتها قوات الشرطة والأمن بالقمع الفوري.

العشرات يحتجون على إدانة الطالب عاصم عمر ..الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ودونت الشرطة بلاغا في مواجهة عضو حزب المؤتمر السوداني المعارض، عصام عمر، تحت المادة "130" من القانون الجنائي (القتل العمد) على خلفية أحداث الجامعة الخرطوم والتي على إثرها أصيب النظامي بقذيفة (ملتوف) ألحقت به جراحا متفاوتة، ولقي حتفه لاحقا.

وقررت المحكمة التي انعقدت وسط إجراءات أمنية بالغة التشدد، وحشود كبيرة من انصار حزب المؤتمر السوداني ومنسوبين لأحزاب في المعارضة، وتنظيمات مدنية وطلاب، أن عاصم عمر المنتمي لمركزية الطلاب المستقلين – الذراع الطلابي للحزب - مذنب ، وأدانته بموجب المادة (130) – القتل العمد- والتي تصل فيها العقوبة حد الإعدام.

وأرجا قاضي المحكمة عابدين ضاحي النطق بالحكم الى جلسة 24 سبتمبر المقبل ، لحين الاستماع لأولياء الدم ، وتخييرهم بين القصاص بالإعدام، أو العفو.

وفور الإعلان عن القرار ، احتج العشرات من المعارضين وخرجوا في مسيرات تندد بحكم المحكمة، وبالنظام الحاكم، رافعين لافتتات وصور للطالب المدان، لكن قوات الشرطة والأمن الي انتشرت بكثافة حول مقر المحكمة قابلت الاحتجاجات بقوة وعمدت الى تفريقها.

وندد حزب المؤتمر السوداني في بيان تلقته (سودان تربيون) بقرار المحكمة، وقال إنه سينقل الحزب الى مرحلة المواجهة الشاملة مع النظام الحاكم.

وقال "ظل حزبنا متمسكاً ببراءة الطالب عاصم عمر حسن، مطمئناً إلى عدم ارتكابه الجريمة التى لا تتفق وأخلاق و سلوكيات الحزب ومؤتمر الطلاب المستقلين، وهى براءة أظهرتها جلسات المحاكمة التى فضحت تلفيق التهمة وعجز الإتهام عن إقناع المحكمة بارتكاب الطالب للجريمة".

وأشار البيان الى أن القاضى وبدلاً عن شطب القضية وإعلان براءة الطالب عاصم عمر لجأ إلى استدعاء شاهد المحكمة، الذي تخلى عنه الاتهام لعلمه بعدم جدوى شهادته.

وأضاف " لينسج اليوم خيوط حكم سيضاف إلى مسبات نظام أفسد كل شيء في بلادنا وأعمل فيها معاول الدمار الشامل".

ولفت الحزب الى أن السلطات بدأت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الحزب بإقتياد عضو الحزب في عطبرة صالح عمر وإعتقال عضو الحزب بالخرطوم نبيل النويري وعضوة مؤتمر الطلاب المستقلين نضال أحمد.

وشدد المؤتمر السوداني على أن معركته مع النظام لن تنتهي، وتابع في بيانه " معركتنا معهم لها نتيجة واحدة لا تقبل القسمة على إثنين هي إسقاط النظام وتصفية الشمولية والمحاسبة لكل من إرتكب جرماً في حق بلادنا ...هذا مسارنا الذي لن نحيد عنه وستشهد الأيام المقبلة تسطير ملاحم أخرى من معركة الحرية والكرامة التي يعلمون".