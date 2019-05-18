 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 18 أيار (مايو) 2019

ادانه دولية للهجوم على مقر لـ (يوناميد) والحكومة السودانية تتهم البعثة بالمماطلة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 18 مايو 2019- دانت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في بيان مشترك السبت الهجوم على مقر لبعثة (يوناميد) بولاية غرب دارفور، في وقت عزت حكومة الولاية الحادث لتماطل البعثة في تسليم الموقع للحكومة.

JPEG - 51.4 كيلوبايت
قادة (يوناميد) دشنوا المقر الجديد للبعثة في زالنجي بمشاركة الوالي ..22 يناير 2019 صورة من البعثة

ووقع الحادث منتصف الأسبوع الماضي في مدينة الجنينة حين هاجمت مجموعة قالت البعثة إنها كانت ترتدي أزياء الشرطة والجيش السوداني، مقرا لها قبل ساعات من موعد تسليمه للحكومة السودانية ونهبت المعدات والآليات.

وطبقا لمعلومات "سودان تربيون" فإن مقر البعثة المشتركة الممتد على مساحة شاسعة تقدر بنحو 15 كلم جرى تخريبه وتدميره بالكامل على يد الجناة.

وقدرت الخسائر الأولية بنحو 500 مليون دولار.

وأصدر رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة بيير لاكورا ومفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن سمير شرقي بيانا مشتركا دانا فيه الحادث بشدة.

واظهر المسؤولان قلقا حيال هذه الهجمات ووصفاها بغير المبررة دون أن يشيرا بأصابع الاتهام لأي جهة.

وأكدا حسب البيان الذي اطلعت عليه "سودان تربيون" استمرار عملية انسحاب البعثة من دارفور وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

ونبها حكومة السودان والسكان المحليين بأن البعثة ملتزمة بحماية الأفراد والممتلكات الخاصة بها وفقا لاتفاقية وضع القوات "سوفا".

بدوره شجب والى ولاية غرب دارفور اللواء الركن عبد الخالق بدوي محمود عمليات الاعتداء والنهب الذي طال مقر (يوناميد).

واوضح في مؤتمر صحفي أن الممارسات التي وقعت في مقر البعثة من نهب وسرقة وتخريب وتدمير "لا تشبه أخلاق السودانيين".

والمح الوالي الى مسؤولية البعثة حيال الأحداث بعد أن اتهمها بوضع العراقيل أمام اكمال عملية التسليم والتسلم بجانب سلوكيات بعض العاملين فيها.

وقال إن المماطلة والأساليب التي اتبعتها إدارة اليوناميد مع اللجنة المشكلة من والي الولاية لاستلام الموقع أسهمت في تدافع المواطنين بأعداد كبيرة من داخل الولاية والولايات المجاورة واقتحام الموقع قبل التسليم.

وكشف عن ضبط السلطات الأمنية معدات باعتها ادارة البعثة للشركات والافراد بحجة انتهاء الصلاحية للاستخدام لكنها فوجئت بها في الأسواق.

وأضاف " تحفظت السلطات على المعدات لحين الانتهاء من التحقيق فيها".

وطالب الوالي كل من استولى على قطعة من ممتلكات البعثة تسليمها للسلطات خلال 24 ساعة فقط وإلا فمحاكمته أمام القضاء.

وأعلن عن تشكيل فرق أمنية مشتركة للشروع فوراً في عمليات التفتيش لاستعادة المعدات والآليات المنهوية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

السودان- خمسة جيوش وقضايا الديمقراطية والأمن والمواطنة 2019-05-20 23:56:49 الحلقة الثالثة والأخيرة 21 مايو 2019م ياسر عرمان قضية جديرة باهتمام المجتمع المدني والسياسي:- ملخص الحلقة الثانية التي نشرت بتاريخ 25 أبريل 2019: الاعتصام أمام القيادة العامة يحمل دلالتين ورمزيتين في تكامل وتضاد، (...)

فى مُقابل هرطقة المجلس العسكرى" الإنقلابى" بخيار( إنتخابات مبكرة فى سودان الثورة): 2019-05-15 15:39:01 " للأحياء من الثوار، نحن مدينون بالإحترام ... وللشهداء سنبقى مدينون بالحقيقة فقط "!. فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com دون الدخول فى متاهات العوالم اللاهوتية، والتوسُّع فى معانيها ودلالاتها، إذا كانت كلمة هرطقة (...)

الثورة.. في أمتنا منذ الأزل 2019-05-12 23:12:27 مجدي الجزولي جاء تشخيص انقلاب اللجنة الأمنية في ١١ أبريل على لسان المغني في التلفزيون جاهرا كاشفا. كلفت المغني نشيدا على عجل بلحن كسول كلماته "حبيناك يا برهان واخترناك للسودان، حبيناك يا حميدتي واخترناك تبقى أمان، حبيناك (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.