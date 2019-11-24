ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني مع بداية تداولات الأسبوع

الخرطوم 24 نوفمبر 2019- ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي في مفتتح تعاملات الأسبوع بعد حاله من التراجع الطفيف نهاية الاسبوع الماضي.
- الدولار الامريكي
وسجل سعر البيع للدولار ليوم الأحد ٨٢ جنيها مقارنة بـ 81 قبل يومين، فيما بلغ سعر البيع للريال السعودي ٢١.٧ بينما سجل الدرهم الاماراتي ٢٢ جنيها وبلغ سعر البيع لليورو ٨٨ جنيها.
وارجع متعاملون تحدثوا لـ (سودان تريبون) ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة الطلب وشح المعروض.
وتوقع التجار استمرار ارتفاع اسعار العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة خاصة مع اقترب بدء موسم عمرة ١٤٤١هجرية والتي عادة ما تشهد زيادة في الطلب على العملات خاصة الريال السعودي إلى جانب زيادة الطلب لأغراض الاستيراد والعلاج والسياحة مع اقتراب نهاية العام.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي في تصريحات صحفية نشرت الأحد إن التركة ثقيلة من النظام السابق الذي حوّل بنك السودان المركزي إلى وزارة مالية مصغّرة تطبع العملة لتضخها في شرايين الدولة فترفع التضخم.
ومع ذلك بدا متفائلا بخروج الاقتصاد السوداني من” عنق الزجاجة” في غضون أشهر قليلة.
وقال البدوي” حققنا اختراقًا مهمًا في اجتماعات مع البنك الدولي حيث وصلنا بعد جهدٍ لتفاهم أنّ تنقل أمريكا رسالة للبنك وصندوق النقد الدولي لا مانع أنّ يستمر التعاون مع السودان لحين رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
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