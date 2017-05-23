ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بالإسهالات المائية بالنيل الأبيض

الخرطوم 23 مايو 2017 ـ كشف والي ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، عبد الحميد كاشا، ازدياد حالات الإصابة والوفاة جراء وباء الإسهالات المائية وأكد إصابة 2755 شخصا بالمرض، ووفاة 49 آخرين منذ انتشار الوباء في الولاية.

والي شرق دارفور عبدالحميد كاشا (قناة الشروق)

وأكدت وزارة الصحة السودانية، في 4 مايو الحالي، وفاة 16 مصابا بالإسهالات المائية من جملة 973 حالة إصابة في ولاية النيل الأبيض المتاخمة لجنوب السودان.

وقال كاشا في بيان أمام مجلس الولايات بالخرطوم، يوم الثلاثاء، إنه لا يستطيع الاعلان عن حالة الطواري لأن ذلك ليس من اختصاصاته ويجب أن تقوم به منظمة الصحة العالمية، مشيرا الى وجود 122 ألف لاجئ في 8 معسكرات و50 ألف نسمة في مناطق متفرقة.

وأعلن الوالي أن حكومته تعجز عن توفير مياه نقية لمليوني مواطن، وقال "قبل يومين أصيب 54 شخصا بسبب تلوث المياه، وأشار الى إغلاق مصادر للمياه يشرب منها المواطنين نهائياً بقوة الشرطة لأن درجة التلوث عالية جدا وتم توفير المياه بواسطة 27 شاحنة.

وأفاد أن السلطات عزلت المرضى في احدى المدارس وتحديد أطعمة بعينها ليتناولوها تمثلت في الأرز والكاسترد.

من جانبهم طالب نواب بمجلس الولايات بإعلان حالة الطواري وتحويل ميزانية الولاية واستقطاب الدعم العالمي لمكافحة المرض، وأعربوا عن تخوفهم من انتشار المرض داخل مخيمات اللاجئين ما قد يؤدي إلى وضع صحي كارثي بالولاية.

وشكل مجلس الولايات لجنة لزيارة الولاية يوم الأربعاء والوقوف على الوضع الراهن للاسهالات المائية ورفع تقرير مفصل للمجلس.

وخلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين ضرب وباء "الإسهالات المائية" ولاية النيل الأزرق وولايات أخرى وخلف أكثر من 55 حالة وفاة، بينما بلغ عدد المصابين 2619 حالة.