ارتفاع حصيلة عنف طلابي شهدته الخرطوم إلى 3 قتلى

الخرطوم 14 سبتمبر 2017 ـ ارتفعت حصيلة أعمال عنف شهدها السكن الطلابي لجامعة أمدرمان الإسلامية بالخرطوم في 31 أغسطس الماضي إلى 3 ضحايا، بعد الإعلان، يوم الخميس، عن مقتل طالب ثالث متأثرا بإصابته.

صورة من مواقع التواصل الاجتماعي للطالب محمد علي عبد الله الذي أعلنت وفاته بالخرطوم متأثرا بإصابته في أحداث عنف طلابي

وأعلن أطباء بمستشفى علياء التخصصي، الخميس، وفاة الطالب محمد علي عبد الله بعد أيام من الأحداث التي شهدتها داخلية جامعة أمدرمان الاسلامية، حيث أدت إصابته بمدية إلى وفاته دماغيا.

وقبيل عيد الأضحى بيوم اندلعت أحداث عنف بين طلاب منتمين لتنظيم الجبهة الشعبية المتحدة (UPF)، الذراع الطلابي لحركات دارفور المتمردة، وطلاب حزب المؤتمر الوطني الحاكم ما أدى إلى مقتل الطالب جعفر محمد عبد البارئ "جيفارا" وإصابة آخرين بجراح خطيرة.

وفي صبيحة يوم العيد تم الإعلان عن وفاة أشرف الهادي متأثرا بإصابته، وحينها قالت الشرطة أن الأحداث تعود إلى حادثة أخلاقية شهدها سكن الطلاب.

وتشير "سودان تربيون" إلى أنه فور إعلان وفاة الطالب الثالث تمركزت قوة من الشرطة خارج مستشفى علياء إثناء نقله إلى مشرحة مستشفى أمدرمان تمهيدا لتسليم الجثمان إلى ذوي القتيل.

وفي وقت سابق أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور إدانتها للأحداث التي راح ضحيتها عدد من الطلاب المنتسبين للحركة بين قتيل وجريح.

وقال محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم مكتب رئيس الحركة، في بيان، يوم الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت 7 من الطلاب المنتمين للجبهة الشعبية المتحدة "UPF"، بعد مخاطبات نفذتها الجبهة في عدة مناطق بولاية الخرطوم.