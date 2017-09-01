ارتفاع حصيلة عنف طلابي في الخرطوم إلى قتيلين

الخرطوم 1 سبتمبر 2017 ـ لقي طالب آخر حتفه متأثرا بجراحه بعد صدامات وقعت الخميس بين طلاب موالون للحزب الحاكم ومعارضون في سكن جامعي بالخرطوم لترتفع حصيلة ضحايا الأحداث إلى قتيلين في دوامة جديدة من العنف داخل الجامعات السودانية.

صورة متداولة للطالب القتيل جعفر محمد

وفي وقت سابق من يوم الخميس قتل الطالب جعفر محمد "جيفارا"، بعد نقله وعشرة آخرين الى المستشفى لتعرضهم لإصابات على يد طلاب يوالون المؤتمر الوطني الحاكم، هاجموا مقر سكن طلاب تنظيم الجبهة الشعبية المتحدة (UPF)، الكيان الطلابي المؤيد لحركات دارفور المتمردة، بالأسلحة البيضاء.

ونعى المتحدث باسم رئيس مكتب حركة/ جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، الجمعة، الطالب بجامعة النيلين، كلية الإقتصاد المستوى الثالث أشرف الهادي برمة عضو الجبهة الشعبية المتحدة "UPF" والذي لحق بزميله "جعفر" متأثرا بجراحه بعد اصابته في الأحداث التي شهدتها داخلية الطلاب بجامعة أمدرمان الأسلامية في أمدرمان.

وتعهد المتحدث باسم مكتب رئيس الحركة، محمد عبد الرحمن الناير، في بيان تلقه "سودان تربيون"، بأن تقتص الحركة من "القتلة والمجرمين".

ووصف الإعتداء الذي تعرض له طلاب الحركة بأنه "اعتداء غاشم" نفذه طلاب حزب المؤتمر الوطني.

ولم تتضح على الفور أسباب الاشتباك، الذي أدى الى إصابة آخرين لا زال بعضهم في حالة خطرة.

لكن بيانا لاتحاد طلاب جامعة أمدرمان الإسلامية، المحسوب على طلاب الحزب الحاكم، أفاد بأن الاشتباكات كانت بين الطلاب المنتمين للحركات المسلحة بدارفور، بدون تدخل أطراف أخرى.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة السودانية على صفحته في (فيس بوك)، مساء الخميس، أن "اشتباكا عنيفا وقع الخميس بين طلاب الحركات المسلحة بداخلية الفاتح حمزة ـ جامعة امدرمان الاسلامية".

وأضاف "نتج عن الاشتباك إصابات بالغة الخطورة بين الطلاب وتدخلت الشرطة لموقع الحدث وتم نقل المصابين الى المستشفى كما تم القبض على الجناة وإخلاء الداخلية".

وتابع "عند تفتيش موقع الحادث تم ضبط كميات كبيرة من السواطير والسكاكين والملتوفات المعدلة وشارات وأحذية عسكرية واتضح أن الداخلية عبارة عن غرفة عمليات لتسليح الطلاب والخلايا نائمة للأحداث التخريبية".

وفي أبريل 2016 سقط الطالب محمد الصادق "20 عاما" قتيلا أثناء صدامات بين طلاب المعارضة والحكومة في جامعة أمدرمان الأهلية بالخرطوم، وقبلها بأيام أسفرت أعمال عنف في جامعة كردفان بالأبيض ـ 588 كلم جنوب غرب العاصمة السودانية، عن سقوط قتيل.