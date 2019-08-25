ارتفاع ضحايا الأمطار في السودان الى 62 قتيلا ودعوات لإعلانه منطقة كوارث

الخرطوم 25 أغسطس 2019 – أعلنت وزارة الصحة في السودان، الأحد ارتفاع ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد الى 62 وإصابة 98 شخصا، بينما دعت قوى الحرية والتغيير الحكومة الى إعلان السودان منطقة كوارث.

المياه غمرت مئات المنازل في الجيلي شمال الخرطوم .. صورة لابراهيم نقد الله من صفحة "التجمع الاتحادي"

وقال وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف سليمان عبد الجبار في منبر صحفي إن 17 ولاية تأثرت بالأمطار والفيضانات، لكنه شدد أن الوضع لم يصل حد إعلان الكارثة أو الاستعانة بالمساعدات الخارجية.

وأعلن المسؤول السوداني تأثر 35850 أسرة في كافة أنحاء السودان مبينا أن العدد الكلي للمنازل المنهارة كليا بلغ 22676 منزلا، فيما بلغ عدد المنازل المنهارة جزئيا 13074 منزلا وحوالي 8780 مرحاضا منهارا، ونفوق حوالي 3636 من الحيوانات، وتأثر 150 من المرافق العامة بكل أنحاء السودان.

من جهتها حذرت قوى الحرية والتغيير ، الأحد، من مواجهة البلاد وضعا خطيرا مع توقعات ارتفاع مناسيب النيل، واستمرار هطول الأمطار ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة، بما في ذلك إعلان السودان منطقة كوارث طبيعية.

وقال التحالف في بيان تلقته "سودان تربيون"، إنه ظل يتابع باهتمام بالغ معاناة المواطنين عقب الضرر الذي أحدثته الأمطار والسيول والفيضانات من دمار مريع لقراهم ومساكنهم وممتلكاتهم، وفقدان مؤلم للأرواح ونفوق المواشي والدواب".

وناشد المنظمات الطوعية الدولية، والإقليمية والمحلية لتقديم يد العون، ومساعدة المتضررين في المناطق المنكوبة.

والخميس، أعلنت الأمم المتحدة، مصرع 54 وتضرر نحو 193 ألفاً و800 شخص، جراء السيول والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بالسودان.

وقالت إن الفيضانات "دمرت 25 ألفاً و437 منزلا، وأتلفت جزئيا 12 ألفاً و202 منزلا".

ومنذ مطلع أغسطس الجاري، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض.