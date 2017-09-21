ارتفاع طفيف للتضخم بالسودان في أغسطس

الخرطوم 21 سبتمبر 2017 ـ أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الأربعاء، أن معدل التضخم ارتفع إلى 34.61% في أغسطس الماضي مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا عن شهر يوليو 34.23%.

الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

وكانت معدلات التضخم في البلاد لشهر يونيو شهدت انخفاضا بلغ 3.9% عن 35.52% في مايو، بعد أن ظل يسجل ارتفاعا متواليا للشهور منذ أن اتخذت وزارة المالية في نوفمبر الماضي إجراءات برفع الدعم الحكومي جزئيا عن الوقود والكهرباء والدواء.

ويسجل التضخم ارتفاعا قبل أسابيع من القرار المتوقع للولايات المتحدة في شأن العقوبات التي تضغط على الاقتصاد السوداني، إذ ستقرر واشنطن ما إذا كانت سترفعها أم لا في 12 أكتوبر القادم.

وتأمل الخرطوم أن تقرر واشنطن رفع عقوبات مستمرة منذ 20 عاما أخرجتها فعليا من الأسواق المالية العالمية، وهو ما قد يساعدها على جذب استثمارات تحتاجها بشدة للتعافي.

ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 مستأثرا بنحو 75% من إنتاج النفط، تشهد العملة الوطنية بالسودان "الجنيه" تراجعا متواصلا أمام العملات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم.

واعتمد البرلمان السوداني ميزانية عام 2017 في يناير الماضي وتوقع عجزا بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي مقابل 1.6% لعام 2016.

وتتوقع ميزانية 2017 معدل نمو 5.3% مقابل 6.4% لعام 2016 وتستهدف معدل تضخم بمتوسط 17%.