ارتياح لقرار (العسكري) منع تصدير اناث المواشي السودانية

الخرطوم 23 يوليو 2019- أصدر رئيس المجلس العسكري في السودان عبدالفتاح البرهان الإثنين قرارا ألغى بموجبه كل القرارات السابقة التي تسمح أو تصرح بتصدير إناث المواشي بكل أنواعها.

ميناء هيدوب المخصص لصادر الثروة الحيوانية ـ 40 كلم جنوبي سواكن

وكان مجلس الوزراء السوداني أصدر في 2017 قرار يسمح بتصدير إناث الحيوانات مستندا على قرار كان صدر في العام 2008 باعتبار أن التحورات الجينية موجودة في الذكور وليس الاناث.

إثر ذلك وعلى مدى سنوات تم تصدير أعداد ضخمة من إناث الإبل الى دول عربية بعينها.

ولاقى قرار البرهان ارتياحا في الأوساط الاقتصادية السودانية بعد ارتفاع جنوني تشهده أسعار اللحوم مع ترقب لزيادة كبيرة في أسعار الخراف مع اقتراب عيد الأضحى.

ويرى الخبير الاقتصادي والأكاديمي محمد الناير إن العبرة ليست في اتخاذ القرار بوقف تصدير اناث الثروة الحيوانية بل تنفيذه والحد من التهريب.

ويشير في حديث لسودان تربيون الى النماذج السابقة لتهريب الاناث بحيل مختلفة على يد من اسماهم "ضعاف النفوس" لخدمة مصالحهم الشخصية.

ودعا الى عدم التفريط في اناث الثروة الحيوانية لتفادي فقدان الميزة النسبية وتأثر الاقتصاد سلبا، قائلا إن السودان يمتلك سلالات نادرة على مستوى العالم.

وشدد على ضرورة إلزام كل الجهات ذات الصلة بالمركز والولايات والمحليات لتنفيذ القرار ومتابعته بدقه، وتسجيل كل السلالات السودانية عالميا لحفظ الموروثات.

ويقول سلامة عبد الله راشد وهو أحد المصدرين بضرورة النظر في صادر اصائل الإبل التي تستخدم في سباقات الهجن باعتبار انها غير منتجة.

واشار الى اعتماد شرائح كبيرة في المجتمع السوداني على تربية هذا النوع لبيعها في الدول العربية التي تستخدمها في السباقات.

وأكد لـ (سودان تربيون) احتفاظ السودان بسلالاتها لكنه اتهم جهات لم يسمها باستغلال الثغرات وتصدير إبل منتجة.

بدوره اعتبر مقرر شعبة مصدري الماشية السابق خالد علي محمد خير قرار المجلس العسكري بوقف تصدير اناث الماشية "انتصار كبير" للاقتصاد السوداني ويسهم في حماية القطيع القومي.

واشار الى ان القرار(19) الصادر ان مجلس الوزراء في العام (2008) القاضي بالسماح بصادر الاناث كان يعمل على اهدار الموارد الاقتصادية الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية، واشار لرفعهم طعنا دستوريا ضده.