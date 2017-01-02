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ازدياد حوادث النهب على الطريق الرابط بين الفاشر وطويلة بشمال دارفور

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الخرطوم/ الفاشر 2 يناير 2017 ـ عادت حوادث النهب المسلح والإنفلات الأمني لتطل برأسها من جديد في الطريق الرابط بين الفاشر ومحلية طويلة 60 كيلومتر غربي عاصمة ولاية شمال دارفور.

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سوق طويلة احدى محليات شمال دارفور صورة لـ "سودان تربيون"

وشهدت الطريق عند منطقة "جبال كوسا" تكرار حوادث نهب مسلح أشاعت أجواءً من الخوف وسط الأهالي.

وقال علي آدم محمد "سائق بص" بين طويلة والفاشر لـ "سودان تربيون"، الإثنين، إن هناك مجموعات مسلحة دائماً ما تنصب كمائن للسيارات عند "جبل كوسا" وتهددهم باطلاق الأعيرة النارية ونهب كل مقتنيات المسافرين.

وتابع "يوم الاحد استولت المجموعة المسلحة تحت تهديد السلاح على كل مقتنيات الركاب وأمتعتهم بمنطقة جبال كوسا بمحلية طويلة".

من جانبه أكد السائق محمد إبراهيم لـ "سودان تربيون"، أن مسلحين يستغلون أحياناً سيارات دفع رباعي وأحياناً دراجات نارية يقومون بتهديد السائقين بمنطقة جبال "كوسا" التي تبعد عن الفاشر 30 كلم غربا.

وأضاف "إنهم ينهبون كل ما يحلو لهم ونحن كسائقين أبلغنا السلطات بالمحلية ولكن الظاهرة بدأت في التكرار".

وقال "في السابق كانت هناك مجموعات تعمد إلى القتل وقطع الطرقات من والى محلية طويلة واختفت خلال الفترة الماضية لكنها نشطت من جديد هذه الأيام في مجال النهب".



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