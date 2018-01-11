استئناف المفاوضات بين الحكومة وجناح الحلو مطلع فبراير

الخرطوم 11 يناير 2018-أعلن سفير لـ(ايقاد) بالخرطوم الخميس، استئناف المحادثات المعلقة حول المنطقتين بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال، خلال فبراير المقبل.

سفير ايقاد يبلغ الحكومة باستئناف مفاوضات المنطقتين

والتقى رئيس وفد التفاوض عن الحكومة السودانية إبراهيم محمود الخميس سفير الإيقاد بالخرطوم ليسان يوهانس ونقل اليه استعداد الخرطوم لمعاودة التفاوض حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وأوضح يوهانس أنه نقل لرئيس وفد الحكومة في المفاوضات، استعداد الحركة الشعبية -جناح عبد العزيز الحلو للجلوس على مائدة التفاوض مع الحكومة خلال الأسبوع الأول من فبراير القادم.

وأفاد يوهانس أن جولة المفاوضات الأولى ستركز على وقف العدائيات، لتعقبها جولة المفاوضات السياسية.

وحال استئناف الجولة المرتقبة فإنها ستكون المرة الأولى التي تجلس فيها الحكومة السودانية مع الفصيل المنقسم في الحركة الشعبية بقيادة الحلو، الذي أطاح برئيسها السابق مالك عقار وأقصى وفد التفاوض بقيادة ياسر عرمان.

وطوال نحو عشر جولات من التفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي لم تتمكن الحكومة السودانية من التوصل الى تسوية بشأن قضايا إيصال المساعدات للمتضررين علاوة على الترتيبات الأمنية.