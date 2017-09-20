اتفاق السودان وجنوب السودان على استئناف تجارة الحدود

الخرطوم 20 سبتمبر 2017 - أعلن وزير التجارة السوداني، الأربعاء، استئناف تجارة الحدود مع دولة جنوب السودان، عقب مباحثات مشتركة التأمت في الخرطوم، وقع البلدان في ختامها على اتفاقيتين في مجالات التجارة والنفط.

وزير التجارة السوداني حاتم السر علي (سونا)

وفى يناير من العام 2016 أمر الرئيس السوداني عمر البشير بفتح الحدود مع جنوب السودان للمرة الأولى منذ انفصاله في 2011 بعد أن كانت السلطات السودانية أغلقتها كرد فعل لتدهور العلاقات.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء السوداني وزير الاستثمار مبارك الفاضل في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، بمجلس الوزراء أن "الاتفاق الخاص بالتجارة نص على تداول 54 سلعة في إطار التجارة بين الحدود والترانزيت لدولة جنوب السودان عبر ميناء بورتسودان وللسودان عبر دول شرق إفريقيا" .

وأفاد أن الطرفين اتفقا على تفعيل ثلاثة معابر أهمها المعبر النهري الذي يحتاج إلى تأهيل العبارات بدولة جنوب السودان، مشيراً إلى عقد طرفي الاتفاق لاجتماعات مشتركة مع الأجهزة الجمركية والأمنية لتفعيل المعابر، بالإضافة إلى استخدام فرع البنك المركزي بكوستي للإجراءات المالية المتعلقة بتجارة الحدود.

من جهته توقع توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان رئيس الوفد الجنوبي "المزيد من البشريات لشعبي البلدين عقب التوقيع الذي تم في مجالي النفط والتجارة".

وقال وزير التجارة السوداني حاتم السر فى تصريح صحفي إن المباحثات مع وفد دولة الجنوب توجت بلإتفاق على استئناف تجارة الحدود بين البلدين، مشيراً إلى أن "المناقشات خلصت الى توقيع محضر اجتماع مشترك، ثم الاتفاق على كثير من القضايا التي تستهدف تحريك ملف التجارة بين البلدين، و تفعيل تجارة الحدود بين الدولتين باشراك القطاع الخاص" .

وأفاد أن الطرفين اتفقا على " نقل التجارب والمساهمة في مجال التدريب والتأهيل وبناء القدرات للكوادر الجنوبية".

وتوقع أن تشهد الايام القادمة تنشيط المجال التجاري بما يعود بالنفع على مواطني البلدين.

وأفاد السر ان "المصلحة المشتركة لاقتصاد البلدين تتطلب ايقاف ومكافحة التهريب وممارسة التجارة عبر القنوات الرسمية المتعارف عليها".

وتابع" هناك ارادة سياسية من قبل حكومة الوفاق الوطني لتذليل الصعوبات وتقديم المساعدات كافة"، ، مشيرا الى ان قطاعات العمل المشتركة ستشهد تحول نوعي التعامل.

وتنشط على الحدود بين البلدين تجارة التهريب لعدم حسم الخلاف حول الحدود بين البلدين ولنشاط الجماعات المتمردة من الدولتين.

من جهته اكد وزير التجارة بدولة الجنوب موسس حسن، "بداية الترتيب والاسراع في تفعيل حركة التجارة بين البلدين بالطرق الرسمية" ، وأضاف قائلاً "تمت مشاروات في العديد من القضايا التجارية، داعيا الى مد يد العون الىدولة جنوب السودان "الوليدة" .