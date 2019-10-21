 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2019

استئناف عمليات الملاحة النهرية بين السودان ودولة جنوب السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 21 أكتوبر 2019- استؤنفت الاثنين الملاحة النهرية بين السودان ودولة جنوب السودان بعد توقف أكثر من ٨ سنوات بتسيير جسر اغاثي إلى الجنوب عبر ميناء كوستي النهري، بتسهيل من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

JPEG - 22.8 كيلوبايت
جنوب سوانيون ينتظرون في كوستي قبل ركوب الباخرة إلى الجنوب - إرشيق

وبدأت أولى الرحلات النهرية بخمسة جرارات تحمل مواد غذائية بحمولة 170طن من اجمالي مواد اغاثية 120الف طن سيتم ترحيلها عن طريق النقل النهري.

واكد والي النيل الأبيض المكلف حيدر علي الطريفي تأمين الملاحة النهرية وتقديم كافة المساعدات من أجل استئناف الحركة التجارية بين السودان ودولة الجنوب.

من جهته اعتبر المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي إعادة تشغيل خط الملاحة النهرية بين البلدين يؤكد عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين الشعبين لإسهامه في تحقيق الأمن الغذائي وبالتالي ينعكس إيجابا على الحركة التجارية مما يعزز السلام والأمن الاجتماعي بالمنطقة.

من جانبه قال مدير موقع شركة النيل للنقل النهري بكوستي علي اسماعيل ان الشركة جاهزة بكافة الامكانيات لنقل جميع المواد الغذائية سواء كانت اغاثية أو تجارية أو حتى الركاب.

وأوضح أن استئناف النقل النهري بدأ برحلتين كل ثلاثة أيام بحمولة تقدر بـ ١٧٠ طن.

وتابع "هناك آليات مساعدة في النقل بكل من الرنك وملكال وجوبا تساعد في عمليات الترحيل وتوقع أن تنقل شركة النيل للنقل النهري خلال العام مائة ألف طن من البضائع والمواد البترولية.

وأوقف السودان في مايو من العام 2012 الرحلات النيلية الى دولة الجنوب، في أعقاب مصادرة الأخيرة لعدد من القوارب، وتنامي التوتر بين البلدين باتهام كل طرف بدعم التمرد في البلد الأخر.

لكن بعد أربع سنوات وفي مطلع فبراير من العام 2016 أعلن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير استئناف النقل النهري بين السودان ودولة جنوب السودان بعودة حركة البواخر النيلية بين مدينتي كوستي وجوبا، غير أن المشاكل الأمنية التي غطت أجزاء واسعة من جنوب السودان بسبب الحرب الأهلية أعاقت تفعيل الملاحة النهرية.

وينقل المعبر النهري الذي يربط السودان ودولة جنوب السودان أكثر من 70% من الركاب البضائع للجنوب بحسب تصريحات سابقة لإدارة الملاحة النهرية بوزارة النقل.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

سماجة الشر، احتجاب البصيرة.. في تذكّر مساعد البشير 2019-10-17 15:14:11 بقلم : عبدالحميد أحمد حملت صحف الخرطوم الصادرة بالأمس مفارقةً باعثةً على السخرية إذ ترافق على صفحاتها خبران أولهما هو "عزم النيابة العامة على أن تحسم ملفات قضائية عالقة في مواجهة أقطاب النظام الساقط أبرزها تقويض النظام (...)

ثم ماذا عن مؤتمر السلام الشامل في السودان 2019-10-16 11:43:15 الشفيع خضر سعيد تنطلق اليوم في مدينة جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان، الجولة الأولى من مفاوضات البحث عن السلام بين حكومة السودان والحركات المسلحة، تصاحبها بعض المفارقات والأسئلة التي تفرض نفسها عليها. أولى هذه المفارقات، (...)

أخواني الشهداء: العيون السود في البطانة كتار 2019-10-14 05:41:16 مجدي الجزولي انهضوا لبوا يا شبابنا هموا شهيدنا الطاهر ضحى بدموا أخواني الشهداء الزايد شوقهم مناى يا الله أسير في طريقهم أصبر قلبي وراجي لحوقهم هنالك في الجنة أبقى رفيقهم.. من أخسر ما خاض فيه المرحوم حسن الترابي بعد (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.