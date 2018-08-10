استئناف مفاوضات فرقاء جنوب السودان بالخرطوم بعد أيام

الخرطوم 10 أغسطس 2018 ـ قال مفاوض إن جولة تفاوض جديدة بين فرقاء جنوب السودان، ستنطلق في الخرطوم الأسبوع القادم. وينتظر بدء الجولة بمشاركة خبراء كينيون.

فرقاء جنوب السودان وقعوا بلا استثناء على اتفاق نهائي للتسوية

ونجحت الوساطة السودانية التي تعمل تحت رعاية "إيقاد" في إقناع الأطراف الجنوب سودانية على التوقيع على اتفاق الترتيبات الأمنية واتفاق قسمة السلطة وشؤون الحكم، قبل أن تتنازل كينيا عن استضافة الجولة القادمة لصالح الخرطوم.

وأعلن وزير الدولة بالخارجية السودانية محمد عبد الله عيسى عن موافقة كينيا على إرسال خبراء للمشاركة في الجولة الجديدة للمفاوضات.

وقال عيسى للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن "قادة دول (إيقاد) اتفقوا أن تشارك كينيا في الجولة القادمة بفريق الخبراء للمساعدة في تسهيل عملية تحقيق السلام بجنوب السودان".

إلى ذلك أعلنت مجموعة المعتقلين السياسيين بجنوب السودان عن استئناف الجولة الثالثة للتفاوض الأسبوع القادم لتحديد الجداول الزمنية واعتماد مقررات التوقيع الذي تم مؤخراً.

وقال رئيس مجموعة المعتقلين السياسيين دينق ألور إن "قادة (إيقاد) والأطراف الجنوبية اتفقوا على مواصلة النقاشات حول الولايات عددها وحدودها بجانب فتح المعابر الداخلية".

وكشف ألور عن اجتماع مع هيئة "إيقاد" لعرض تفاصيل المرحلة الثالثة من جولات التفاوض.

ووقعت أطراف التفاوض الجنوبية، بما فيها الرئيس سلفا كير وقائد حركة التمرد الرئيسية ريك مشار الأحد الماضي اتفاقا حول القضايا العالقة في الحكم، حيث أنهيا سلسلة من المحادثات لتنشيط اتفاق السلام الموقع أغسطس 2015.