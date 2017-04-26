استثمارات سودانية بالإمارات لتصنيع بودرة الصمغ العربي

الخرطوم 26 أبريل 2017 ـ وقعت شركة سودانية مع إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية اتفاقية شراكة إستراتيجية طويلة الأمد لإنشاء مصنع لمعالجة وإنتاج بودرة الصمغ العربي المجففة رذاذيا بقيمة استثمارية تصل إلى 15 مليون دولار.

سعود المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالشارقة وغادة ساتي العضو المنتدب لشركة الخليج للصمغ العربي يوقعان اتفاق إنشاء مصنع لمعالجة وإنتاج بودرة الصمغ (صورة من موقع صحيفة الخليج الإماراتية)

ويعد السودان المصدر الأكبر عالمياً للصمغ العربي بإنتاجيته التي تجاوزت 80 % من الإنتاج العالمي للصمغ منذ خمسينيات وحتي تسعينيات القرن الماضي، ورغم ان إنتاجه حاليا لا يزيد عن 50 % لكنه لا يزال المصدر الأكبر لهذا المنتج الذي غالبا ما يتم تصديره كخام.

ويمتد المصنع على مساحة 10 آلاف متر مربع قابلة للزيادة والتوسع بمساحة مماثلة ضمن مجمع الشارقة للصناعات الغذائية وبطاقة إنتاجية تصل الى 8 آلاف طن سنويا بمواصفات عالمية ذات تكنولوجيا فائقة على أن يبدأ الإنتاج التجاري في سبتمبر 2018.

ووقعت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في إمارة الشارقة اتفاقية الشراكة مع شركة الخليج للصمغ العربي السودانية يوم الثلاثاء.

ووقع الاتفاقية سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وغادة ساتي العضو المنتدب لشركة الخليج للصمغ العربي بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال المزروعي إن إقامة مثل هذا النوع من الصناعات الفريدة ضمن مجمع الشارقة للصناعات الغذائية في الحمرية يؤكد أهمية المجمع الذي يعتبر أول وأكبر مدينة متكاملة للصناعات الغذائية والتجارية في دولة الإمارات والمنطقة.

وأكد أن توفير التسهيلات للاستثمارات الحرة تتصدر أولويات الهيئة إنسجاما مع توجيهات حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ورحب بالشركة السودانية وإنضمامها إلى المنطقة الحرة بالحمرية.

من جانبها قالت غادة ساتي إن إقامة هذا المصنع جاء لتلبية الطلب العالمي المتزايد لبودرة الصمغ العربي كسلعة إستراتيجية ولا سيما بعد الإتجاه العالمي للإنتاج الغذائي الحلال والخالي من الإضافات الكيميائية.

وأشارت إلى اختيار دولة الامارات لإهتمامها بتوطين السلع الإستراتيجية وصناعتها وكذلك للدعم المستمر لقيادتها للسودان ومنتجاته الزراعية بالإضافة للميزات التي يتمتع بها مجمع الشارقة للصناعات الغذائية نتيجة لمناخ الاستثمار الجيد والقوانين المشجعة والمزايا اللوجستية والتسهيلات والخدمات المتطورة.

وقالت أن المصنع هو الأول من نوعه في منطقة الخليج وسوف تتكون المرحلة الأولى من خط إنتاج لبودرة الصمغ بتقنية التجفيف الرذاذي يحتوي على وحدة تنظيف مبدئي وسيور نقالة ووحدة طحن وروافع ووحدة تعقيم وبسترة بالاضافة إلى المجفف الرذاذي ووحدة التعبئة.

وأشارت إلى أن المصنع سيعمل في المرحلة الثانية على إنتاج مشروبات وحلويات طبيعية من بودرة الصمغ العربي.