استجابة واسعة لدعوات الإضراب العام في السودان

الخرطوم 28 مايو 2019- نفذت قطاعات واسعة في السودان الثلاثاء اضرابا عن العمل، في اليوم الأول استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير في محاولة للضغط على المجلس العسكري لتسريع نقل السلطة الى حكومة مدنية.

اضراب موظفو هيئة الاتصالات في اليوم الأول 28 مايو 2019

وأصاب الشلل قطاعات المصارف والنقل البري وعدد من المستشفيات ومحلات تجارية كما أغلقت صيدليات أبوابها، علاوة على انضمام مؤسسات وهيئات حكومية الى الإضراب.

وأعلن تجمع المهنيين في بيان أن قوة عسكرية فرضت حصارا على مبنى بنك السودان فرع الخرطوم وشركة الخدمات المصرفية الالكترونية.

وأشار الى محاولة القوة العسكرية إجبار الموظفين على معاودة العمل وفتح الخزانة المركزية، كما هشمت هواتف اثنين من الموظفات لمنع التصوير.

كما دهمت قوات أمنية مكتب شركة الكهرباء بالرياض واعتقلت الموظفين المضربين وفقاً لبيان من تجمع المهنيين بالكهرباء.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورا لإضراب الأطباء داخل المستشفيات بالعاصمة والولايات، باستثناء مباشرة الحالات الطارئة والحوادث والطوارئ.

وشوهد عشرات الموظفين في مختلف المؤسسات خارج مقار العمل حاملين لافتات تؤكد الإضراب وتدعو لتسليم الحكم الى سلطة مدنية.

وقالت وكالة السودان للأنباء إن عدداً كبيراً من العاملين برئاسة ولاية سنار والمحليات والمؤسسات الحكومية، امتنعوا عن العمل رغم حضورهم الى المكاتب.

وبحسب شهود عيان فإن حركة الطيران في مطار الخرطوم شهدت تراجعا لافتا بعد إعلان أكثر من 10 شركات غالبها محلية الغاء رحلاتها.

وأكد تجمع الطيارين السودانيين في بيان الثلاثاء التزام جميع الطيارين السودانيين في كل شركات الطيران بالإضراب.

وفي المقابل لم يشارك موظفون آخرون في الإضراب وباشرت بعض الهيئات والمؤسسات نشاطها كالمعتاد.

وواصل موظفو مركز التحكم القومي للشبكة القومية للكهرباء ومصنع العدادات ومركز البلاغات نشاطهم بينما تجاوب عدد آخر من موظفي هيئة الكهرباء مع دعوات الإضراب ووصلوا مقر الاعتصام في محيط قيادة الجيش حيث كانوا محل احتفاء لافت.