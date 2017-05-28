استغاثة 140 سوداني بمراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بليبيا

الخرطوم/ طرابلس 28 مايو 2017 ـ كشف ناشطون في مجال الحد من الهجرة غير الشرعية وسط السودانيين بليبيا، عن نداء استغاثة من نحو 140 سوداني داخل مركز إيواء بعد أن انقذتهم العناية الإلهية من الموت غرقا على يد فرق إنقاذ.

مهاجرون أفارقة بينهم سودانيون لدى إنقاذهم من الغرق في ليبيا ـ مايو 2017

وأفادت وكالة فرانس برس يوم الجمعة الماضي بأنه تم إنقاذ 3430 مهاجرا على الأقل من الغرق قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا. وأنقذت سفن ليبية أكثر من 1230 مهاجرا ونقلتهم إلى ميناءي طرابلس والزاوية.

وأبلغ مسؤول برنامج الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية للجاليات السودانية بليبيا، مالك محمد صالح "سودان تربيون"، يوم الأحد، أن قرابة 140 سوداني بينهم أطفال ونساء يستغيثون من داخل أحد مراكز الإيواء بليبيا.

وأفاد أن السودانيين يطلبون من حكومتهم التدخل لاخراجهم من مراكز الإيواء التي لا تتوفر فيها أي معينات للإيواء، خاصة وأن بينهم نساء وأطفال.

وأشار صالح إلى أن سلطات خفر السواحل الليبية أودعت مئات الأفارقة، بينهم سودانيون، مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، "بعد أن أنقذتهم العناية الإلهية من غرق محقق حال تأخرت عنهم فرق الإنقاذ نصف ساعة فقط".

وأكد أن مسؤولي البرنامج الآن على اتصال مع الهلال الأحمر الليبي بخصوص السودانيين مع وجود اتصالات مع السودانيين المنكوبين للاطمئنان على ظروف احتجازهم.

وأهاب صالح بالسفارة السودانية والمجلس الأعلى للجاليات وجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، للتدخل والمساعدة في احتواء الموقف.

يشار إلى أن ليبيا تحولت إلى أكبر مركز لتهريب المهاجرين غير الشرعيين الى أوروبا، وكانت الهجرة غير المشروعة تعتبر في عام 2010 من الجرائم الجنائية ولكن بعد سقوط نظام القذافي ازدادت الظاهرة بشكل كبير.