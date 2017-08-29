 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 29 آب (أغسطس) 2017

استقالات جماعية من حزب أبوقردة في شمال دارفور

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الفاشر 29 أغسطس 2017 ـ تقدمت مجموعة تضم 20 عضوا بحزب التحرير والعدالة، جناح بحر إدريس أبوقردة في ولاية شمال دارفور باستقالات جماعية من الحزب عبر مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء بمدينة الفاشر.

JPEG - 13.3 كيلوبايت
جمال موسى(يسار) ،محمود محمد، ابو القاسم ابراهيم يعلنون الاستقالة من حزب أبو قردة ..(سودان تربيون)

وتضم المجموعة التي أعلنت استقالتها من كادرا منهم مرشح في دوائر انتخابات العام 2015 القومية والولائية وثلاثة أمناء أمانات بمكتب الحزب في شمال دارفور علاوة على ثلاثة أعضاء.

وتحدث في المؤتمر الصحفي جمال موسى إبراهيم الصافي أحد المستقيلين والمرشح السابق في انتخابات العام 2015 عن حزب أبوقردة بالدائرة القومية "4" الفاشر طويلة كورما.

وقال جمال "نود أن نحيطكم علماً بأننا ظللنا أعضاء بحزب التحرير والعدالة منذ قيام المؤتمر التأسيسي وحتى تاريخه ولكن لمسنا كما لمس غيرنا التردي المريع الذي طال أجهزة الحزب بالمركز والولايات بسبب المماطلة المتعمدة وتغييب المؤسسية".

وأشار الصافي إلى عدم الإيفاء بالعهود التي قطعها الحزب، وقال "عدم الإيفاء بسداد ما التزم به الحزب من تكاليف الحملات الانتخابية للمرشحين لعام 2015 ما أدى الى إقتياد الكثيرين من هؤلاء الى ساحات العدالة"، وزاد "ولنا عودة الى ذات الساحة لاسترداد الحقوق المعلنة".

وتابع "عدم إتباع الدورة المستندية لأموال الحزب وفقاً للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية المتعارف عليها أسفر عن إهدار تلك الأموال عن طريق الإهمال، الغش والتدليس ما استحال معه الإيفاء بالالتزامات المُلحة".

وانتقد الصافي عدم تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة للمخالفات المالية المتكررة، مشيرا إلى ترفيع الذين أساءوا توظيف أموال الحزب للدرجات القيادية العليا ما يعني صراحة أن هناك تستر واضح وحماية لهم ـ بحسب قوله ـ.

وأضاف "عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب حيث تفشت ظاهرة المحسوبية وتأصلت معها الجهوية في تولي المناصب وأقصاء الآخرين.. فشل الحزب في استيعاب منسوبيه المقاتلين وتوفيق أوضاعهم بالدمج والتسريح في الترتيبات الامنية وتوفير سبل كسب العيش الكريم لهم، أما أسر الشهداء والأسرى فحدث ولا حرج".

وقال "لكل ما سبق نتقدم بهذه الاستقالة الجماعية من حزب التحرير والعدالة ونربأ بأنفسنا من الانزلاق في جوف عهود كنا نظنُ انها ولت وانتهت بيد أنها لم تبرح المكان".

وفي الأسبوع الماضي أعلنت مجموعة من حزب التحرير والعدالة الذي يتزعمه وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة عن بيان يدعو الى إصلاحات داخل أجهزة الحزب.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

غواصات سودانية (4-10) 2017-08-29 10:39:54 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) وقفنا الثلاثاء الماضية عند الغواصة المغفور له الاستاذ عباس ابراهيم النور. وهو مثقف وسياسي سوداني رفيع من نوع الغواصات العابرة للحقب. وقلنا اننا كنا قد طلبنا من هذا (...)

تحرير الخلاف فى الحركة الشعبية شمال: "قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان"(3-3) 2017-08-28 14:21:48 الواثق كمير kameir@yahoo.com اعتبارات منهجية 37. وثالث الملاحظات، ما ورد من إشارات فى ثنايا حوارات القواعد تفيد بتضمين حق تقرير المصير فى مانيفستو الحركة الشعبية 2008، يمثل نصف الحقيقة. فوثيقة المانيفستو، التي صادف (...)

تحرير الخلاف فى الحركة الشعبية شمال: "قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان"(2-3) 2017-08-26 14:14:52 الواثق كمير kameir@yahoo.com حوارات القواعد مثلت قرارات إجتماع القادة العسكريين والسياسيين والأدارات المدنية ومنظمات المجتمع المدني بإقليم جبال النوبة، فى 7 يوليو 2017، القشة التي قصمتظهروحدةقيادةالحركةوانقسمتعلىاثرها (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.