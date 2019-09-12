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استقالة سارة نقد الله من الأمانة العامة لحزب الأمة القومي

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الخرطوم 12 سبتمبر 2019 ــ أعلنت الأمين العام لحزب الأمة القومي، سارة نقد الله، تقديم استقالتها من المنصب بيد ان رئيس الحزب الصادق المهدي رفض قبولها وطلب ان تكون امام الهيئة المركزية للحزب.

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سارة نقد الله

وبررت سارة نقد الله استقالتها في بيان تلقته "سودان تربيون" الخميس بسبب متاعب صحية لا تمكنها من مواصلة العطاء بنفس المستوى المعهود في السابق.

وأضاف "قدمت استقالتي ولكن رئيس الحزب قـرر ان تكون الاستقالة امام الهيئة المركزية التي انتخبتني لأقدم تقريراً وافياً عن مهمتي أثناء فترة المسئولية عن الأمانة العامة ولتتمكن الهيئة المركزية من انتخاب من يخلفني بصورة ديمقراطية ومؤسسية وافقت علي هذا الإجـراء".

وتولت سارة نقد الله الأمانة العامة لحزب الأمة القومي في مايو 2014 وكانت المرة الأولى التي انتخبت فيها إمرأة لهذا المنصب الرفيع.

وقالت نقد الله في بيانها إنها تمكنت من المساهمة في صمود حزب الأمة القومي لسياسة النظام المباد القمعية التي استهدفت الحزب بكل وسائل الملاحقة والمكايدة والاختراق.

وأضاف البيان "صمدنا لوعيد النظام ولوعده الذي عرض علينا مشاركته فرفضنا، وانفرد حزبنا بين القوى السياسية بعدم تلويث يده بمشاركة النظام.. لقد كان لي شرف المساهمة في هذا الصمود للوعد والوعيد".

واشار البيان إلى أن حزب الأمة القومي ساهم في انتفاضات الشعب السبع ضد النظام البائد التي توجت بثورة ديسمبر، مضيفاً "كان لحزبنا دور مهم في الثورة وفي التفاوض والاتفاق الذي أقام الحكم الانتقالي الوفاقي الذي يتجه حتماً نحو إقامة السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل عبر انتخابات حرة".



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