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استقالة عضو اخر في المجلس العسكري الانتقالي في السودان

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قادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان صورة من (الجزيرة)
الخرطوم 23 مايو 2019 - استقال من منصبه الفريق مصطفى محمد مصطفى عضو المجلس العسكري السوداني رئيس لجنة الأمن والدفاع من منصبه

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل استقالة مدير الاستخبارات العسكرية السابق وأسبابها. إلا ان الكثير كان ينظر اليه باعتباره اخر العناصر الاسلامية داخل المجلس العسكري الانتقالي.

وصدرت تصريحات متضاربة من اعضاء المجلس العسكري حول اعتقال صلاح قوش مدير جهاز الامن السابق ومكان تواجده مؤخرا لازمها صمت مدقع بعد تقارير تقول بانه طليق وان قوة مكلفة بحراسة داره رفض السماح للشرطة بدخولها في اطار قضايا فساد مرفوعة ضده.

وكان المجلس العسكري قد قبل استقالة ثلاثة ضباط اسلاميين من بينهم رئيس اللجنة السياسية بعد تزايد الضغط على المجلس واتهامهم بتنفيذ اجندة الحركة الاسلامية خاصة وانهم كانوا حريصون على اشراك القوى كانت متحالفة مع المؤتمر الوطني في ترتيبات القترة الانتقالية.

اسماء الضباط المستقلين في 30 ابريل هم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي.

وسبق ذلك استقالة نائب الرئيس ووزير الدفاع عوض ابنعوف ورئيس هيئة الاركان كمال عبدالمعروف ومدير جهاز الامن صلاح قوش في 12 ابريل الماضي بعد 24 ساعة من خلع نظام البشير.



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