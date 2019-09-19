استقالة مدراء الجامعات الحكومية السودانية قبيل استئناف الدراسة

الخرطوم 19 سبتمبر 2019 ــ تقدم مدراء الجامعات الحكومية السودانية باستقالاتهم الخميس وذلك على خلفية تخيير وزارة التعليم العالي لهم بين الإقالة والاستقالة.

وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون

وكان إعفاء مدراء الجامعات من بين المطالب التي وضعها تجمع أساتذة الجامعات والمعاهد العليا امام وزيرة التعليم العالي والبحث العملي كواحد من شروط استئناف الدراسة.

وعقدت وزيرة التعليم العالي انتصار الزين صغيرون الاسبوع الماضي سلسلة اجتماعات مع تجمع الأساتذة من جهة ورئيس الوزراء من جهة أخرى، وأقرت الاجتماعات استئناف الدراسة بالجامعات ابتداء من أول أكتوبر القادم.

وقرر الاجتماع مع رئيس الوزراء إعفاء بعض مديري الجامعات وقبول من تقدم بالاستقالة إضافة إلى سحب الشرطة الجامعية حالما تكون الجامعات جاهزة لتولى دورها الأمني والتأكد من جاهزية الداخليات.

وفي اول رد فعل عقد مدراء الجامعات الخميس مؤتمراً صحفياً بجامعة ام درمان الاسلامية أعلنوا فيه تقديم استقالاتهم من 32 جامعة حكومية.

وانتقد مدراء الجامعات في مذكرتهم تصريحات وزيرة التعليم العالي خلال مخاطبتها لندوة أقامها تجمع أساتذة الجامعات قبل يومين في جامعة ام درمان الاسلامية أعلنت فيها القرارات المقبلة بشأن استئناف الدراسة ومن بينها إقالة المدراء ونوابهم ورؤساء مجالس الجامعات وعمداء الكليات.

وأوضحت المذكرة أن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي تغيبت عن حضور افتتاح مجمع الكليات الطبية لجامعة السودان رغم تحديدها لموعد الافتتاح ولم ترفع خطاب الافتتاح لمجلس السيادة.

كما أشارت المذكرة إلى أن الوزيرة منذ تعينها لم تلتق مديري الجامعات بينما التقت تجمع الأساتذة وغيرهم من منسوبي التعليم العالي.

وأضافت "مديرو الجامعات بذلوا جهوداً طوال الثمانية أشهر الماضية متحملين عبء المسؤولية وإدارتها في ظروف استثنائية وبالغة التعقيد وتحملوا في ذلك الأذى المعنوي الجسيم وحاولوا الحفاظ على ممتلكات الجامعات وأصولها وإعادة استئناف الدراسة حرصاً منهم على مصلحة الطلاب".