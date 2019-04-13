استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش

الخرطوم 13 أبريل 2019- دفع مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق صلاح عبد الله (قوش) باستقالته الماضية حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء السبت.

صلاح قوش

ونقلت الوكالة الرسمية تصريحا مقتضبا عن المجلس العسكري جاء فيه "صادق الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي علي الإستقالة التي تقدم بها الفريق أول مهندس صلاح عبدالله محمد صالح من منصبه كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات الوطني".

وتحدثت مصادر صحفية أن الرجل غادر الى الإمارات العربية المتحدة حيث يدير أعمالا تجارية متنقلة بين الخرطوم وأبو ظبي منذ وقت بعيد.

ولم يتسن لسودان تربيون التأكد من هذه المعلومات

ويجئ قرار مدير الأمن والمخابرات بمغادرة المشهد في السودان بالترافق مع إعلان عوض بن عوف التنحي عن رئاسة المجلس الانتقالي بعد يوم واحد من تنصيبه في أعقاب رفض المعتصمين تمثيل كل من له صلة بنظام البشير المعزول.