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استقالة مسؤول بالحركة الوطنية للتغيير في جنوب السودان

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جوبا 25 نوفمبر 2019- تقدم المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية من أجل التغيير جنوب السودان دانييل زينقيفابورو باستقالته من موقعه في الحركة التي يقودها جوزيف باكوسورو.

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جوزيف باكوسورو

وأوضح بحسب خطاب الي رئيس الحركة الجمعة أن الكيان الذي تم تشكيله من اجل حقوق المظلومين فقد الرؤية

وأضاف "استراتيجيتنا السياسية باتت ساذجة لدرجة أننا تخلينا عن النوايا الحسنة لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة ومعيبة ذات دوافع قصيرة المدى".

واضاف نحن الآن لسنا الكيان الذي كان يحتاجه الناس ويثقون فيه بعد أن خسرنا قناعتنا سياسيا وأخلاقيا.

وتابع "لسوء الحظ لقد استسلمنا لإغراءات وضغوط الفقر متناسين التضحية وكسب رضا الله عبر خدمه شعبه بصورة حقيقية".

ونوه الى أن الحركة الان منخرطة في سياسات تؤدي إلى الكراهية والانقسام.

ولم تنجح محاولات (سودان تربيون ) في الوصول إلى زينجيفابورو

وفي يناير 2017 أعلن المتحدث الرسمي المستقيل عن تكوين الحركة بهدف ايقاف نزيف الدماء ودعم سيادة القانون ومنع انهيار الدولة الوليدة.



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