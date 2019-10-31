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استمرار ارتفاع العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني

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الخرطوم 31 أكتوبر 2019- واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها امام الجنيه السوداني في تعاملات نهاية الأسبوع بينما سادت سوق العملات حالة من الركود.

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رزم من العملة السودانية (أب)

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (سودان تربيون) الخميس فإن سعر البيع للدولار استقر عند ٧٧ جنيها، وللريال السعودي ٢٠،٥جنيها بينما بلغ الدرهم الاماراتي ٢١،٤٠ جنيها.

وأشاروا الى أن غالب التجار الكبار قرروا وقف عمليات البيع والشراء بحلول بعد ظهر الخميس، في أعقاب تصريحات وزير المالية عن توصل السودان لتفاهمات مع المجتمع الدولي لتمويل موازنة العام الجديد واسعاف الاقتصاد.

وقال أحد التجار مفضلا عدم ذكر اسمه لـ (سودان تربيون) إن تعاملات اليوم انتهت على حالة ارتفاع لكنه لم يستبعد انخفاض أسعارها مطلع الأسبوع المقبل.

وذكر متعامل اخر أنه لن يكون هناك أي انخفاض فى أسعار العملات الأجنبية بشكل كبير مالم يتم سد العجز في النقد الأجنبي لأغراض الاستيراد والعلاج والسفر وتابع "هناك حالة طلب حقيقي للنقد الأجنبي".



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