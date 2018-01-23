 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 23 كانون الثاني (يناير) 2018

استياء في الفاشر لجلد الشرطة العسكرية فتيات بتهمة (الزي الفاضح)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الفاشر 23 يناير 2018 ـ استنكر مواطنو مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، غربي السودان، قيام قوات الشرطة العسكرية بجلد الفتيات في الأسواق والشارع العام بتهمة لبسهن الزي الفاضح.

JPEG - 24 كيلوبايت
أحد الشوارع الرئيسية في مدينة الفاشر

وتعرضت عدد من الفتيات منهن طالبات جامعيات وموظفات أثناء ذهابهن للعمل وقاعات الدراسة بالفاشر الى عمليات جلد عشوائية بتهمة "الزي الفاضح" نفذتها عناصر من الشرطة العسكرية الموكل إليها تأمين مدينة الفاشر وضبط المتفلتين من القوات النظامية بالمدينة.

وتسبب الحملة في حالة استياء لافتة من قبل مواطني المدينة والقانونين الى جانب نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي الذين وصفوا الخطوة بأنها "انتهاك لأعراض الناس".

وقال المحامي بدري محمد لـ "سودان تربيون" إن قوة من الشرطة العسكرية نفذت لعدة أيام حملة جلد عشوائية لعدد من الفتيات في أماكن عامة بسوق "حجر قدو" وسط المدينة.

وأشار الى أن الأمر جاء مخالفا تماما للقانون خاصة وأن الفتيات كن في طريقهن للعمل أو إلى قاعات الدراسة بالجامعة، وطالب الجهات المختصة بإجراء تحقيق فوري في الحادثة وتقديم منفذي الحملة للعدالة.

وقال المحامي إن "احدى الفتيات أصيبت بإنهيار عصبي وانتابتها نوبة من البكاء أثناء عملية الجلد التي نفذتها القوة بعد أن قام أحد عناصرها بجلدها 10 الى 15 جلدة في أماكن مختلفة من جسدها".

وتابع "هذه الحادثة تعتبر خرق واضح للقانون وواجب التحقيق فيها".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الثورة أو الفوضى 2018-01-23 21:11:32 بقلم : سلمى التجاني بقيت حرامي، هذه العبارة قالها فتىً يبيع مناديل الورق على ( الاستوبات ) وهو يخبر صديقته أنه لم يستطع شراء أبسط مستلزمات اسرته التي يعولها من طماطم ورغيف فاضطر لسرقة دقيق من إحدى البقالات. هذا الفتى (...)

مخابرات بالمكسّرات ومخابرات بالبشاميل 2018-01-21 17:36:11 مصر حافية على جسر الأوهام بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل ‏mustafabatal@msn.com (1) لم تخالجني حيرة من قبل كتلك التي خالجتني عندما استمعت الى تسريبات المحادثات الهاتفية للنقيب أشرف الخولي، الضابط بفرع الاستخبارات (...)

عودة "طه" تكريس حالة اللا دين واللا عقل 2018-01-21 17:31:04 بقلم : عبد الحميد أحمد متى صدقت الأنباء عن عودة نائب الرئيس السابق "علي محمدعثمان طه" إلى تشكيلات سلطة الإنقاذ الحاكمة في السودان فإن النظام يكون قد أُركس أبشع نسخة شمولية عرفها ذلك أنّ "طه" ظل عبر تاريخه السياسي لا (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.