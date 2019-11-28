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اشتباكات بين أنصار (التغيير) و(الوطني) أمام دار القضاة بغرب كردفان

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الخرطوم 28 نوفمبر 2019 - قال شهود عيان إن أنصار حزب المؤتمر الوطني، الحاكم سابقا، اشتبكوا مع مؤيدي قوى إعلان الحرية والتغيير، الخميس، أمام دار القضاء، بمدينة النهود، في ولاية غرب كردفان، قبل تدخل الشرطة لفض الاشتباك.

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انصار الحرية والتغيير يتظاهرون امام دار القضاء في النهود في 28 نوفمبر 2019 (صورة سودان تربيون)

ووقع الاشتباك، أثر هتاف طالب ضد أستاذ جامعي، جرت محاكمته اليوم الخميس.

وقال الشهود إن عميد كلية التربية بالجامعة، حسن هجو، قام بخنق الطالب بعد أن هتف "أي كوز ندوسه دوس"، وكاد أن يؤدي بحياته لولا تدخل المتواجدين بساحة مجمع المحاكم.

وجرت الحادثة على خلفية جلسة بمجمع محاكم النهود لمحاكمة هجو، اثر بلاغ ضده من عميد كلية الطب، ولاء الدين عبيد بابكر، اتهم الأول فيه بالشروع في قتله بسلاح أبيض، في اجتماع خاص باختيار العمداء الجُدد للجامعة.

وأجل القاضي، الذي ينظر في القضية إلى الجلسة تعقد في29 ديسمبر المقبل.

وقال الشهود إن عدد من طلاب جامعة غرب كردفان ومؤيدي لجان المقاومة بأحياء المدنية، هرعوا إلى مقر المجمع، لمناصرة الطالب وولاء الدين عبيد.

وقامت قوات الشرطة بإبعاد عناصر المؤتمر الوطني من المكان.

ويتوقع أن يصادق المجلس السيادي ومجلس الوزراء، في اجتماع مشترك، اليوم، على قانون "تفكيك نظام الإنقاذ" الذي يحظر نشاط المؤتمر الوطني.

وأعطت الوثيقة الدستورية التي تحكم عمل الفترة الانتقالية سُلطة التشريع إلى المجلسين في اجتماع مشترك، حتى يُكون المجلس التشريعي، الذي تعترض الجبهة الثورية على تشكيله، قبل التواصل إلى اتفاق سلام شامل.

ونصت الوثيقة الدستورية على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام شامل، مع الحركات المسلحة، في فترة أقصاها شهر من تاريخ بدء الفترة الانتقالية، التي بدأت في 21 أغسطس الفائت.



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