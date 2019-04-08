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اشتباكات بين الأمن السوداني وعناصر الجيش في محاولة لفض اعتصام المتظاهرين

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الخرطوم 8 أبريل 2019- وقعت اشتباكات عنيفة بين عناصر تابعة للجيش السوداني وقوات أمنية حاولت فض اعتصام آلاف المحتجين في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة في الساعات الأولى من فجر الإثنين.

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صورة تظهر سقوط مصابين بين المعتصمين اثر محاولة لفض الحشد بالقوة ..الإثنين 8 أبريل 2019

وأكدت معلومات متطابقة أن قوات من الجيش انسحبت في ساعات الفجر الأولى بكل مفاجئ من مكان قريب للاعتصام ودخلت بعدها مباشرة سيارات دفع رباعي تابعة لجهاز الأمن وبدأت في ضرب المعتصمين وإطلاق عبوات الغاز.

وأفاد أحد الشباب المعتصمين ويدعى محمد صلاح (سودان تربيون) أن الأمن باغتهم ولم يكن امام الآلاف سوى التوجه صوب مقر القوات الجوية التي منعت في البداية المتظاهرين من الاقتراب لكن مع وصول قوات الأمن للمكان عمدت الى حماية المحتجين وإطلاق رصاص في الهواء.

واكد صلاح أن عناصر الأمن تبادلت الرصاص مع قوات الجيش ما أدى لسقوط ما لا يقل عن أربعة جرحى وأن إصابة أحدهم خطيرة، كما أفاد يجرح عدد من المتظاهرين.

وأشار الى أن المعتصمين عاونوا قوات الجيش في طرد عناصر الأمن وتمكنوا من الاستيلاء على سيارتين وتحطيمها كليا، كما حولوا سيارة تتبع للشرطة الى عربة نفايات.

وقالت تقارير لاحقة أن متظاهرا لقى حتفه متأثرا بجراحه، ولم يتيسر لـ (سودان تربيون) التأكد.

وطبقا لشهود عيان فإن الاف المتظاهرين شرعوا في التجمع من جديد حول مقر قيادة الجيش لمواصلة الاعتصام كما التف عدد كبير من المتظاهرين حول مقر قيادة القوات الجوية هاتفين باسمها لحمايتها المعتصمين.

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير عزمها عقد مؤتمر صحفي في مكان الاعتصام بعد ظهر الاثنين



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